Amsterdam zet 100 miljoen euro opzij voor brug over het IJ, maar komst blijft onzeker

Het Amsterdamse college heeft in de nog te presenteren voorjaarsnota miljoenen vrijgemaakt voor een brug over het IJ. Meerdere bronnen bevestigen dat tegenover Het Parool.

Het is één van de grote vragen voorafgaand aan de in mei te presenteren voorjaarsnota. Gaan de Amsterdamse collegepartijen PvdA, GroenLinks en D66 geld vrijmaken voor de door vele Amsterdammers zo gewenste brug over het IJ? Ja, zeggen meerdere bronnen tegen Het Parool. Het college heeft 100 miljoen euro gereserveerd voor een brug aan de oostkant van Amsterdam.

Daarmee is de stad er nog niet. Voor een brug is minimaal 300 miljoen euro nodig. De Vervoerregio, de regionale opdrachtgever voor het ov, heeft daarom ook ingestemd om bij te dragen. Dit gaat ook om circa 100 miljoen euro. De resterende 100 miljoen of meer moeten de komende jaren nog ergens vandaan worden gehaald – bij het Rijk of bij de volgende coalitieonderhandeling in 2026. De verwachting is dat een brug er op z’n vroegst in 2030 kan zijn.

De afgelopen maanden was er forse kritiek op de bestuurlijke vaagheid rond de brug. Vorig jaar bleek namelijk dat bij de onderhandelingen met het Rijk over extra geld voor infrastructuur de bruggen niet op tafel waren gekomen – tot ongeloof van Noord en oppositiepartijen. Geld dat eerder wél was gereserveerd, zo’n 135 miljoen euro, bleek ook nog eens gebruikt te zijn om de begroting van 2022 rond te krijgen.

Meer capaciteit ponten

Verkeerswethouder Melanie van der Horst bleef ondertussen benadrukken dat de sprong over het IJ nog steeds hoog op de bestuurlijke agenda staat. De brug is nodig om de enorme massa aan mensen die de komende decennia in Noord gaan wonen goed te vervoeren. Dat Amsterdam nu alsnog weer geld vrijmaakt in de voorjaarsnota, was in die zin vrijwel onvermijdelijk.

Onduidelijk is wel op welke termijn er een eerste paal het water ingaat. Tot 2030 kunnen de huidige ponten de druk nog aan, is de verwachting. “We zijn voorbereid op verdere groei,” zei Van der Horst in oktober. “We hebben plannen voor het vergroten van de capaciteit van de ponten tot 2030 en we doen nu verder onderzoek naar de capaciteit en opschaling van ponten tot 2040.”

Nieuwe Meervaart en OBA Next

Op de achtergrond klinkt ook dat er geld is gevonden om een aantal prestigeprojecten door te laten gaan. Daarbij gaat het onder meer om de geplande nieuwe Meervaart in de Sloterplas en een spiksplinternieuwe bibliotheek OBA Next in Zuidoost. Deze zou eerst op de Zuidas komen, maar vorig jaar werd besloten dit megaproject te verplaatsen naar Zuidoost, waarna opnieuw geld gevonden moest worden.

Om alles te financieren moet geld worden geleend, waarmee de schuld van de stad verder zal stijgen. Daarnaast wordt geld uitgetrokken via de inkomsten uit erfpacht en gronduitgifte. In het verleden werd via erfpachtgelden bijvoorbeeld ook de bouw van de bibliotheek bij het Oosterdok in het centrum betaald.

Ozb verder omhoog

Financiële zorgen zijn er wel. Amsterdam maakt zich al langer zorgen over het naderende begrotingstekort van 90 miljoen euro na 2027 en wil de eigen inkomsten de komende jaren verhogen. Daarbij zal naar alle waarschijnlijkheid worden gekeken naar het verder verhogen van de toeristenbelasting en de onroerendezaakbelasting (ozb).

Die keuzes zullen waarschijnlijk pas gemaakt worden in het najaar, als de begroting voor volgend jaar gepresenteerd wordt. De definitieve voorjaarsnota, de financiële uitgangspunten van de gemeente Amsterdam, wordt over twee weken gepresenteerd.

