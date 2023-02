Amsterdam wordt weer eigenaar van Jaap Edenbaan, start renovatie

Buitenbaan Jaap Edenbaan. Beeld ANP

De overname is nodig om de Jaap Edenbaan duurzaam en toekomstbestendig te maken. Het lukt de huidige eigenaar, Stichting Jaap Eden, niet om zelf op te draaien voor de hoge kosten die hiervoor moeten worden gemaakt. De stichting en de gemeente besloten dat de baan weer in het bezit komt van Amsterdam.

Het college heeft inmiddels ingestemd met het verstrekken van een krediet voor het renoveren van de 400-meterbuitenbaan; die is dringend aan vervanging toe. Nog komende zomer wordt hieraan gewerkt, zodat er in oktober 2023 weer kan worden geschaatst. Ook worden alle bijbehorende technische installaties vernieuwd en wordt met de renovatie ingezet op het geleidelijk duurzamer maken van het ijscomplex.

Sofyan Mbarki, wethouder Sport: ‘De Jaap Edenbaan is de oudste buitenbaan met kunstijs van de wereld. Met ruim een half miljoen bezoekers per jaar is het ook de drukst bezochte baan.’ Daarom moet de schaatsbaan ‘als unieke publieke voorziening’ volgens hem worden behouden. ‘Een belangrijk uitgangspunt is dat schaatsen betaalbaar, toegankelijk en aantrekkelijk is én blijft voor iedere Amsterdammer.’

Huurder

De gemeente kondigde in december al het schaatscomplex over te willen nemen. Mede door de harde stijging van de energieprijzen en bouwlasten bleek het voor de Stichting Jaap Eden lastig het hoofd boven water te houden.

In de praktijk komt de overname erop neer dat de gemeente het erfpachtcontract met de stichting beëindigt. Stichting Jaap Eden wordt voortaan de huurder en exploitant van het complex. Schaatsers zullen dan ook weinig merken van de verandering: het ijscomplex blijft in haar huidige vorm bestaan en wordt enkel wat opgepoetst.

