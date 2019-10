‘Amsterdam wordt te duur voor vastgoedpartijen’

Amsterdam is niet meer aantrekkelijk voor vastgoedpartijen, zegt Nicole Maarsen van belegger Syntrus Achmea. ‘De bouw van woningen zal volkomen stagneren.’

Vastgoedbeleggers staan in de rij om de huizenbouw in Amsterdam te financieren, zegt Nicole Maarsen, directeur vastgoed van Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Het geld is er en de vraag naar woningen is groot. Desondanks loopt de boel vast. “Amsterdam is niet aantrekkelijk meer.” De stad is simpelweg te duur, de eisen te hoog. “We kunnen niet met verlies bouwen.”

Syntrus Achmea belegt geld van institutionele beleggers als pensioenfondsen en verzekeraars in de bouw van huurwoningen, zorgvastgoed en commerciële panden. Als een van de grootste op dit terrein beheert Syntrus Achmea 30.000 huurhuizen in het land, waarvan 2000 in Amsterdam. Nog eens 1500 woningen zijn in aanbouw in deze stad.

Syntrus Achmea is maandagavond een van de deelnemers aan een rondetafelgesprek met de gemeenteraad over de berichten dat grote vastgoedpartijen Amsterdam de rug toekeren.

Wat is er aan de hand?

Maarsen: “We kunnen niet meer tot een verantwoorde productie komen door een combinatie van zeer hoge grondprijzen, stijgende bouwkosten en strenge duurzaamheidseisen. Bovendien eist Amsterdam dat we de huur van middeldure huurwoningen 25 jaar lang alleen met de inflatie laten stijgen. Dat lukt niet. We beleggen geld van pensioenfondsen en die willen dat de pensioenen ten minste de inflatie volgen. Dan houden we geen geld over voor onderhoud.”

Wat zijn de consequenties voor Amsterdam?

“De bouw van nieuwe woningen zal volkomen stagneren. En Amsterdam heeft die nieuwe huizen juist nodig om de woningnood te lenigen. We kijken nu liever elders. Amstelveen en Diemen zijn ook interessant.”

Het is toch niet gek dat de gemeente probeert de snelle stijging van de huren te matigen?

“Om huizen betaalbaar te houden, moeten we bijbouwen. Juist daar zit het probleem.”

Deze week presenteerde de gemeente cijfers waaruit blijkt dat de woningbouw prima verloopt. Kennelijk is de stad nog aantrekkelijk.

“Wij denken dat Amsterdam veel te optimistisch is. De cijfers van de gemeente zijn vooral een blik op het verleden en een gevolg van projecten die jaren geleden op de markt zijn gekomen. Als beleggers nu afhaken, zien we dat pas later terug in de cijfers. Over twee tot drie jaar zal Amsterdam enorm schrikken.”

De gemeente zegt dat er nog altijd voldoende inschrijvingen zijn op aanbestedingen van partijen die Amsterdam wél aantrekkelijk vinden.

“Dat betwijfel ik. Voorheen schreven dertig of veertig partijen zich in voor woningbouwprojecten in Amsterdam, nu nog twee of drie. De vraag is of die partijen genoeg kapitaal hebben. Ze hebben achttien maanden de tijd om de financiering rond te krijgen en komen hiervoor ook weer bij ons uit. Als dat niet lukt, moet de inschrijving helemaal opnieuw beginnen.”

Hoe verlopen de gesprekken met wethouder Laurens Ivens?

“Ongelooflijk moeizaam. Institutionele beleggers hebben de stad een gezamenlijke aanbieding gedaan: laat de huren met de inflatie plus één procent stijgen. Wij hopen dat de wethouder ons aanbod serieus neemt en niet alleen maar beleggers stigmatiseert en op één hoop gooit.”

“Inderdaad, het gedrag van sommige particuliere beleggers is excessief. Maar dat zijn heel andere partijen dan institutionele beleggers. Het is echt verkeerd als grote beleggers en de wethouder elkaar voortdurend uitdagen en de maat nemen. Op deze manier komen we er niet. We moeten voorkomen dat de woningbouw in Amsterdam stagneert.”

Dan is er ook nog de stikstofproblematiek. Welke gevolgen heeft die op de woningbouw in Amsterdam?

“Die problematiek is ongelooflijk ernstig. Wij hebben in Amsterdam één project dat risico loopt. In de woningbouw stapelt het ene probleem zich op het andere. Daarom moeten we goed samenwerken.”

Nicole Maarsen. De directeur vastgoed van vastgoedbelegger Syntrus Achmea krijgt door strenge eisen van de gemeente ­projecten niet meer rond in Amsterdam.