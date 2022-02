Amsterdam wordt eerste Nederlandse gemeente met complete houten buurt: 700 nieuwe woningen in Zuidoost

De Mandelabuurt gaat uit tien bouwblokken bestaan, waar in totaal ongeveer 2100 mensen komen te wonen. Beeld Gemeente Amsterdam

In 2025 moet een start worden gemaakt met de bouw, schrijft de gemeente in de concept-investeringsnota die ter inzage is gelegd. Een jaar later moeten de eerste woningen worden opgeleverd. De Mandelabuurt bestaat uit tien bouwblokken. Naast woningen komen er ook een basisschool en een aantal maatschappelijke en commerciële voorzieningen. Er komen ongeveer 2100 mensen te wonen, verwacht de gemeente.

Met de Mandelabuurt krijgt Amsterdam als eerste Nederlandse gemeente een complete buurt in houtbouw. In het hele land wordt met hout gebouwd, maar het gaat doorgaans om enkele of enkele tientallen woningen bij elkaar. Aan de Amstel werden eind vorig jaar de eerste appartementen opgeleverd in de 73 meter hoge houten woontoren Haut, maar die is voor de stevigheid en de zekerheid gebouwd met een combinatie van hout, beton en staal.

Duurzaam bouwen

Met de plannen in Zuidoost maakt Amsterdam serieus werk van de ambitie om duurzaam te bouwen. In 2020 werd met de andere gemeenten in de metropoolregio in een convenant afgesproken dat in 2025 houtbouw 20 procent vormt van alle nieuwbouw. Hout als bouwmateriaal is niet alleen duurzaam, het zorgt ook voor een versnelling van de bouw, omdat de onderdelen van de woning vooraf kunnen worden geproduceerd en op de bouwplaats in elkaar gezet.

Dat kan leiden tot een bescheiden inhaalslag. Over woningbouw in het Mandelapark wordt al bijna twintig jaar gepraat. In haar ontwerp voor het park tekende Francine Houben van bureau Meccano aan weerskanten een strook van honderden woningen. Die plannen gingen de ijskast in, eerst als gevolg van de economische crisis, daarna uit bezorgdheid bij het stadsdeelbestuur dat het Kwakoe Festival, dat jaarlijks in het park plaatsvindt, in het gedrang zou raken.

Voorrangsregeling

In de nieuwe plannen is sprake van bebouwing aan één zijde van het park, aan de kant van de Gooiseweg. Het oorspronkelijke aantal van 1000 woningen is na overleg met omwonenden en gebruikers van het park teruggebracht tot 700. Ook de hoogte van de blokken is verminderd, gemiddeld tot 12 meter, met een uitschieter van één blok met een hoogte van 21 meter. De verdeling van de woningen is 40 procent sociale huur, 40 procent middensegment, verdeeld over koop en huur, en 20 procent vrije sector.

De vorig jaar geïntroduceerde voorrangsregeling voor eigen bewoners wordt ook toegepast in de Mandelabuurt. Een kwart van de woningen wordt bij voorkeur toegewezen aan bewoners van het stadsdeel. Daarvoor moeten zij wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Een van de eisen is dat zij de afgelopen tien jaar zes jaar in Zuidoost ingeschreven stonden. De woningen voor sociale huur komen in handen van Eigen Haard.