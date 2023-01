Amsterdam wordt autoluw, maar gaat het snel genoeg?

Een halve eeuw geleden was Amsterdam nog een echte autostad. Nu is de auto in het centrum een ongenode gast. De stad wordt autoluw, maar gaat het snel genoeg?

Nog geen vijftig jaar terug stond het Beursplein nog vol met auto’s, bumper tegen bumper. Op het naastgelegen Damrak ging het twee rijbanen de stad in én twee rijbanen de stad uit. Het Rokin was van Dam tot Langebrugsteeg één grote parkeerplaats. Je hoeft niet overdreven ver de geschiedenis in om te kunnen constateren dat Amsterdam nog maar relatief kort geleden een stad van de auto was. Blik bepaalde het straatbeeld, de auto was dominant in alles.

En kijk nu eens op datzelfde Beursplein: open ruimte, met onder het maaiveld een fietsenkelder. Op het Damrak één rijbaan in plaats van vier. Muntplein: de auto mag er bij Gods gratie aan één zijkant aan voorbijrijden. Amstel: eenrichtingsverkeer. Op de Nieuwezijds Voorburgwal is het niet langer asfalt en blik, maar klinkers en groen. In hartje binnenstad is de auto een ongenode gast geworden.

Knip in routes

Het gaat goed met autoluwe ambities. Het beleid vervat in de Agenda Amsterdam Autoluw krijgt onmiskenbaar vorm. Begin 2020, toen de hoop leefde dat corona een ver probleem zou blijven, stelde toenmalig verkeerswethouder Sharon Dijksma met nieuw beleid vooral ruimte te willen maken. Dat betekende van alles, maar vooral dat de auto, vanwege ‘de grote ruimtelijke impact’ eraan zou moeten geloven.

Het aantal autoritten moest omlaag, er zou worden geknipt in doorgaande routes en de afspraak was dat 7000 tot 10.000 parkeerplekken zouden sneuvelen. Amsterdam was niet tegen auto’s en de stad moest niet autovrij worden, maar alternatieve vervoersvormen kregen ruimer baan. Boodschap: pak de auto alleen als het echt niet anders kan.

Gemeente op koers

De stad heeft een verandering doorgemaakt. Tien jaar geleden, vijf jaar geleden, zelfs vorig jaar nog. Er is meer ruimte voor fietsers, openbaar vervoer rijdt meer en meer dóór en zelfs de altijd wat onmondige voetganger krijgt her en der de verdiende ruimte. Uit het maatregelenoverzicht in de plannen wordt duidelijk dat de gemeente niet heeft stilgezeten en dat ook de komende jaren niet van plan is.

Verantwoordelijk wethouder Melanie van der Horst beaamt dat de gemeente op koers ligt. In de eerste drie jaar kregen iets meer dan 4000 parkeerplaatsen ‘een andere bestemming’. Ze wijst op de Nieuwezijds Voorburgwal. Die ligt er volgens haar ‘schitterend bij’. “Er wordt op veel plekken hard gewerkt. Er gebeuren goede dingen, ik durf weer met mijn dochter van zes over de heringerichte Kinkerstraat te fietsen. Maar we kunnen niet alles tegelijk. Herinrichten is een zaak van een lange adem.”

Ook dat zie je. Recent werd duidelijk dat de auto in Amsterdam op een aantal plekken weliswaar richting de uitgang lijkt te koersen, maar dat die ondanks de ongenode status nog steeds straten weet te domineren. Kijk eens naar de Wibautas: tussen het Amstelstation en het Mr. Visserplein voelt het als een provinciale weg, en zo gedragen veel automobilisten zich dan ook. On-Amsterdamser is het in de stad niet te vinden. En in de eerste week van januari ging het bijna traditiegetrouw over de Bijenkorffile: de blikken optocht van de Stopera tot de parkeergarage achter het warenhuis.

Stille omslag

Opvallend in de discussie over de Bijenkorffile: de ondernemers roepen om maatregelen. Zij willen geen woorden meer, maar daden: de verkeersdruk omlaag, de leefbaarheid omhoog en de bereikbaarheid moet op peil blijven. Dat is treffend, zegt Reinder Rustema van de groep Amsterdammers voor autoluw Nu!, want volgens hem heeft er een stille omslag plaatsgevonden. “De Amsterdammer wíl autoluw, de weerstand die het pakket aan maatregelen aanvankelijk opriep is verdwenen.”

Volgens Rustema heeft de overtuiging breed postgevat dat je als stad gastvrij en open kan zijn, dat iedereen hier welkom is, maar dat je toch ook streng kan zijn voor de auto. “Dat bijt niet, de stad wordt er beter van. De binnenstadondernemers, die voorheen vaak mordicus tegen iedere beperking voor auto’s waren, zien dat nu ook in.”

Mammoettanker

Is iedereen dan om? Rustema schudt het hoofd. “De gemeente is nog niet zover. Ik zie ambtenaren hun stinkende best doen, ze nemen maatregelen, ze vinken af als ze iets gedaan hebben. Maar ondertussen zijn we gevangenen geworden van beleid uit het verleden. De stad is een mammoettanker, die keer je niet zomaar even. Ik zie continu compromissen. Ik zie microsmalle fietspaadjes, want de auto moet er óók nog bij en we willen iedereen te vriend houden. Borden verwijzen auto’s nog steeds naar de Dam. In Italiaanse steden gaat men verder, in Brussel en Parijs worden veel grotere stappen gezet.”

Volgens Rustema hoef je niet iedereen tevreden te houden. “Automobilisten moeten niet naar de Dam, ze moeten helemaal wegblijven. De grote problemen zitten bij de afritten van de Ring. Het is uitnodigend voor de auto, verwelkomend. Als je daar rijdt, zie je dat Amsterdam nog steeds een echte autostad is, met de mazzel dat Amsterdammers zelf vooral fietsen. Tijdens corona zagen we dat de stad kan improviseren, dat er snel maatregelen kunnen worden bedacht en uitgevoerd. Dat hadden we moeten vasthouden: het gaat allemaal zo extreem zorgvúldig.”

Niet links, niet rechts

Guido Frankfurther, die namens de ondernemers de Bijenkorffile aan de kaak stelde, wordt er wel een beetje huiverig van. Ja, de ondernemers zijn om, maar Frankfurther predikt ook voorzichtigheid. “Er worden stappen genomen, de stad knapt zienderogen op van het autoluwe beleid, maar het moet wel behapbaar blijven. Kleine stappen, in overleg met alle partijen, zo moet het gaan.”

Doorgaand verkeer eruit, dat is het streven van Frankfurther en de zijnen. “Maar bestemmingsverkeer moet overal kunnen komen, daar kun je slimme oplossingen voor bedenken. Een prettige leefomgeving en schone lucht zijn allang geen linkse of rechtse onderwerpen meer. Als we ons niet langer laten gijzelen door die Rokinfile, zijn we in het centrum een heel eind.”

Wethouder Van der Horst kan niet anders dan het beamen. Het gaat de goede kant op, benadrukt ze, maar ook zij kijkt knarsetandend naar zo’n Bijenkorffile, die als een magneet auto’s aantrekt. “Daar moeten we echt iets aan doen, het past gewoon niet. We studeren erop. Wat mij betreft liggen alle opties op tafel.” Ook het uitkopen van de garage-eigenaar? “Alle opties, er zijn geen heilige huisjes.”

Ook wanneer Van der Horst naar het autoluwe beleid als geheel kijkt, kriebelt er wel iets bij de wethouder. “Ik voel dat het tijd is voor een nieuwe stap. Ik wil kijken naar wat we nog in onze schaarse openbare ruimte willen hebben in plaats van dat we daar alles in proberen te persen. Voor mij staat de auto daar in ieder geval niet meer centraal.”

Tekst gaat door onder de foto

De vernieuwde Kinkerstraat lijkt breder. Beeld Jakob van Vliet

Kinkerstraat: rustiger en breder Een van de straten waarop het autoluwe beleid een duidelijk effect heeft is de Kinkerstraat. Jarenlang scoorde de straat hoog in ranglijstjes van onveilige en onoverzichtelijke plekken in de stad, maar daar is door middel van meerdere stappen verandering in gekomen. Er was weerstand tegen de herinrichting, maar uiteindelijk werd er uit de buurt weinig kritiek vernomen. De werkzaamheden zitten op het moment in de allerlaatste fase. Wie tussen de wimpers door kijkt, ziet iets dat bijna een beetje lijkt op een artistieke impressie: ontspannen mensen, veel minder verkeer en winkels die nu meer dan tien jaar terug volledig op hun plek zijn. Alsof de zon er ineens is gaan schijnen. Voetgangers en fietsers hebben meer ruimte gekregen en voor de tram is er volop plek. Fietsers de stad in worden niet langer weggestopt tussen een onoverzichtelijke galerij en de geparkeerde auto’s. Deugdelijke fietsenrekken vormen een buffer. Dat de maximumsnelheid hier is teruggebracht tot dertig kilometer per uur, maakt dat het rustiger is. Parkeerplekken zijn er aanmerkelijk minder: bezoekers worden richting de garage onder De Hallen gestuurd. Daardoor lijkt de Kinkerstraat breder dan voorheen.