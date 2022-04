Amsterdam wint eerste slag om sluiten darkstores: vestiging Zapp in West moet dicht

Beeld Jakob van Vliet

Al in december kondigde het stadsdeel aan dat het distributiecentrum van Zapp moest sluiten. Begin april ontving de flitsbezorger een brief waarin formeel werd gemeld dat de darkstore niet in het bestemmingsplan zou passen en dat er binnen twee weken gehandhaafd zou worden. Ook veroorzaakte personeel van Zapp veel overlast in de straat, volgens buurtbewoners.

Zapp spande daarop een kort geding aan en vroeg een voorlopige voorziening aan, zodat de winkel tot het kort geding open mocht blijven. Nu de flitsbezorger het kort geding verloren heeft, moet de winkel donderdag om 12 uur ’s avonds definitief de deuren sluiten.

Niet passend in bestemmingsplan

Volgens de rechter past de darkstore van Zapp niet in het bestemmingsplan omdat het bedrijf ‘geen post- en telecommunicatiebedrijf’ is dat koeriersdiensten verzorgt. Daarnaast is de flitsbezorger 24/7 actief en daardoor ‘niet vergelijkbaar met een postdienst, waar de nadruk ligt op bezorging van een goed van de ene partij, naar de andere partij’. Ook is er volgens de rechter geen sprake van detailhandel, omdat de winkel niet toegankelijk is voor consumenten en staat de leefbaarheid van bewoners in de straat onder druk door de vele koeriers en leidt dat tot ‘onveilige situaties’.

Stadsdeelbestuurder van Melanie van der Horst is ‘blij voor de buurtbewoners’ dat de darkstore nu definitief moet sluiten. “En het is een steun in de rug, er zijn andere handhavingstrajecten gestart tegen darkstores. Het is nog even afwachten hoe dat gaat, maar het is goed om te zien dat de rechter bij deze aan onze kant staat.”

Afgelopen vrijdag liet de gemeente ook aan drie flitsbezorgers in De Pijp weten dat zij hun darkstores moeten sluiten. Ook daar passen de distributiecentra niet in het bestemmingsplan volgens de gemeente.