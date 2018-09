Amsterdam wil 'toeristische' marktkramen weren

SP-raadslid Tiers Bakker diende de motie in. Hij is bang voor een verschraling van de markt doordat toeristische kramen de traditionele zouden verdrukken. "Nu er regels zijn om de komst van toeristenwinkels af te remmen, wil ik voorkomen dat vervolgens de markten worden overgenomen door die winkels."



Het stadsbestuur gaat de juridische mogelijkheden onderzoeken om een dergelijke maatregel te kunnen toepassen.



Europese Hof van Justitie

Amsterdam nam recentelijk een besluit om het groeiende aantal toeristenwinkels in de binnenstad aan banden te leggen. Er ligt een bestemmingsplan klaar waarin een verbod is opgenomen tegen het openen van nieuwe toeristische winkels in de binnenstad.



Een uitspraak van de Raad van State en het Europese Hof van Justitie brengen dit verbod echter al voor de daadwerkelijke invoering in gevaar. Volgens het Hof zijn winkels een 'dienst' die onder de Europese Dienstenrichtlijn vallen. Daarin staat dat er vrij verkeer is van diensten. Gemeenten kunnen de vestiging daarvan niet zomaar inperken.



