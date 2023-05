Amsterdam wil tijdelijke nachtclub in nu nog nutteloze tunnel bij Johan Cruijff Arena

De tunnel in Zuidoost, naast Afas Live, waarvoor de gemeente een partij zoekt die er een tijdelijke bestemming aan wil geven. Beeld Gemeente Amsterdam

‘Wie kan deze tunnel tot leven brengen? schrijft de gemeente op zijn website. ‘Door de goede ligging en wat rauwe uitstraling van de inrit lijkt het een uitstekende locatie te zijn om (tijdelijke) activiteiten te organiseren.’

De tunnel heeft 410 vierkante meter buitenruimte en 475 vierkante meter binnenruimte. Genoeg ruimte dus om feesten te organiseren, zou je zeggen.

In het verleden hebben Amsterdamse nachtcultuurmakers laten zien uitstekend tijdelijke invulling te kunnen geven aan al bestaande gebouwen. Denk aan Trouw en De Marktkantine die inmiddels alweer gesloten zijn, maar ook Sissi's, Skatecafé, Garage Noord en De School die nu nog open zijn.

Tijdelijke invulling

De tunnel in Zuidoost is onderdeel van het project Eleven Square naast Afas Live. Op die plaaats worden over enkele jaren elfhonderd woningen, een hotel, een theater, een supermarkt, kantoren en horeca met daaronder een parkeergarage gebouwd.

Om bouwtechnische redenen is de tunnel van die parkeergarage al aangelegd. Omdat de tunnel de komende paar jaar jaar leeg zal staan, zijn gemeente en projectontwikkelaar OMC op zoek naar een partij die er tijdelijk invulling aan kan geven. Het liefst een ‘culturele ondernemer’.

Voorlopig zullen er geen mensen in de buurt van de tunnel komen wonen. ‘Er kan daarom gedacht worden aan muziekdragende evenementen, festivalactiviteiten en/of nachtprogrammering,’ aldus de gemeente die ook beseft dat het wederom om tijdelijke invulling gaat, terwijl de zogenoemde nachtmakers liever permante plekken zien. Ook de gemeente erkent dat de nachtcultuur door het gebrek daaraan onder druk staat en werkt daarom aan ‘een uitvoeringsagenda met concrete stappen om precies dit soort thema's te ondervangen’, schrijft ze.

Maar de gemeente heeft ook ‘de ambitie om naast permanente ruimten tijdelijke invullingen voor de nachtcultuur te stimuleren, door op een creatieve manier om te gaan met reeds bestaande locaties. De tunnel leent zich hier goed voor en zou zo ook het eerste voorbeeld kunnen zijn van de uitwerking van het nieuwe beleid. Op langere termijn komen er permanente locaties voor kleinschalige (nacht) cultuur in ArenaPoort.’

Podium voor lokaal talent

Freek Wallagh, de kersverse nachtburgemeester van Amsterdam, vindt het ‘een geweldig initiatief’. “Het is de moeite waard om niet alleen in het centrum te investeren in nachtcultuur, dus ik hoop dat het ook een podium wordt voor lokaal talent,” zegt hij. “Het proces gaat nu beginnen en dan gaan we kijken waar animo voor is en een besluit nemen.”

Geïnteresseerde partijen die een nachtclub in de tunnel zouden willen beginnen, kunnen zich melden bij de gemeente. ‘Een jury van lokale culturele ondernemers en deskundigen’ kiest uiteindelijk de partij die zijn plan mag uitvoeren.

