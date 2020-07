Amsterdam wil te druk weekend voorkomen: boetes en eenrichtingsverkeer

Het Damrak was afgelopen zaterdag weer druk als vanouds. Beeld Dingena Mol

Handhavers en de politie zullen de komende dagen in het centrum van Amsterdam gespitst zijn op de naleving van de afstandsregels die moeten voorkomen dat het coronavirus zich kan verspreiden.

Bij rijen voor musea en toeristische attracties komen strenge controles en ook straatmuzikanten op de grote pleinen moeten meer doen om het toegestroomde publiek uit elkaar te houden. Als overtredingen worden geconstateerd zal sneller beboet worden.

Burgemeester Femke Halsema: “Veel buitenlandse bezoekers in de binnenstad kennen de Nederlandse coronaregels niet. Dat geeft ondernemers een extra verantwoordelijkheid.”

Eenrichtingsverkeer

Op de Wallen wordt het aantal bezoekers actief in de gaten gehouden via crowd control. Sensoren tellen de passanten. Als het te druk wordt, grijpen 40 gastheren en -vrouwen en verkeersregelaars in en wordt het aantal mensen dat de straten en stegen in mag beperkt. Eenrichtingsverkeer vanaf 18.00 uur in het weekend moet voorkomen dat mensen tegen elkaar op botsen, onder meer in de stegen met raambordelen, meldt de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

In de Kalverstraat kan ook eenrichtingsverkeer worden ingezet om de bezoekersstroom te beheersen. Bij grote drukte mogen mensen de winkelstraat zaterdag en zondag alleen vanaf de Dam richting de Munt in.

Matrixborden op strategische plekken zullen in meerdere talen wijzen op het houden van anderhalve meter afstand, en roepen bij grote drukte op een gebied te verlaten.

Jongeren

Vorig weekend werd duidelijk dat de Amsterdamse binnenstad weer zeer populair is bij bezoekers. Tot verrassing van de gemeente kwam toen twee derde van het reguliere aantal bezoekers naar de stad, terwijl dat in de afgelopen maanden maximaal een derde was. Volgens de Veiligheidsregio gaat het vooral om jongeren uit omliggende landen, die met de auto komen.

“Het was soms zo druk dat die 1,5 meter niet meer werd aangehouden. Als je aan horecaondernemers vraagt dit op terrassen te garanderen, dan moeten we dat ook op straat organiseren”, zei Mascha ten Bruggencate, voorzitter van stadseel Centrum, eerder tegen Het Parool.

Illegale feesten

Als deze maatregelen onvoldoende blijken te zijn liggen er scenario’s op tafel waarbij de toegang tot het Wallengebied beperkt wordt door straten preventief af te sluiten. Bewoners kunnen wel op elk moment het gebied in en uit. Eerder werden tijdens de zomerse voorjaarsdagen zij-ingangen van het Vondelpark gesloten om de drukte te beperken.

Her en der in de stad vinden ook illegale feesten plaats. Vorige week werd een druk evenement in het Amsterdamse Bos met ongeveer 500 bezoekers beëindigd door de politie. De Veiligheidsregio waarschuwt dat de politie en handhavers hier de komende dagen extra alert op zijn.