Amsterdam wil strengere regels voor containerwoningen na brand Riekerhaven

Burgemeester Femke Halsema bekeek afgelopen november de schade na een grote brand in het Startblok Riekerhaven, een appartementencomplex voor statushouders en jongeren aan de Voetbalstraat in Slotervaart. Beeld ANP / ANP

Dat schrijft ze woensdag namens de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland in een brief aan de minister. Aanleiding is het rapport van de Amsterdamse brandweer dat twee maanden geleden uitkwam over de brand op Startblok Riekerhaven, waarbij 64 woningen verloren raakten en nog eens 78 onbewoonbaar werden verklaard.

Uit onderzoek van het brandweer bleek dat het vuur zich zo snel kon verspreiden door het type dak dat is gebruikt in Riekerhaven, een zogeheten ‘schildakconstructie’, hoewel dat wel voldeed aan de brand- en veiligheidseisen die voor het pand stonden.

Containerwoningen zijn tijdelijke woningen, die vaak verplaatst worden. De eisen voor de brandveiligheid lopen maximaal vijftien jaar, maar die termijn is gebonden aan een locatie. Vaak worden containers verplaatst, zoals die van Riekerhaven, die eerst in de Houthavens stonden. Dan begint die duur van vijftien jaar opnieuw te lopen, terwijl het dan feitelijk om oude eisen gaat. Halsema wil dat nu voorkomen en ervoor zorgen dat de maximale termijn gebonden wordt aan de containers zelf.

Flexwoningen

Over de resterende blokken van Riekerhaven, evenals twee panden aan containerwoningen op de Zuiderzeeweg, oordeelde de brandweer dat deze ‘brandgevaarlijk’ zijn wegens het dak. De daken zouden vervangen moeten worden, óf er moeten sprinklers worden geïnstalleerd: sproeikoppen die automatisch water sproeien bij brand.

Amsterdam wil in de komende jaren in totaal 3000 flexwoningen neerzetten, die eveneens verplaatsbaar zijn. Het geld voor de eerste 1380 daarvan, voornamelijk in Zuidoost, is door het Rijk toegezegd. Het gaat hier echter niet om containerwoningen, zegt de gemeente, omdat het om houtbouw gaat: ze komen in één keer uit de fabriek.