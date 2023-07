Amsterdam wil ruimte voor toeslagenouders opzetten waar de regie bij hen ligt en niet bij ambtenaren

In navolging van Almere wil Amsterdam een informele ruimte voor toeslagenouders realiseren. Beoogde locatie: Zuidoost, waar de meeste slachtoffers van de affaire leven. ‘Ouders moeten zelf de regie in handen krijgen.’

Het was een vertoning van de documentaire Alleen tegen de staat in debatcentrum De Balie waar GroenLinks-raadslid Milka Yemane en Denk-raadslid Süleyman Koyuncu weer eens keihard met hun neus op de feiten werden gedrukt.

Aan het nagesprek namen Amsterdamse gedupeerden van het toeslagenschandaal deel. “Het onrecht dat deze mensen is aangedaan, ik voelde het in het mijn hele lichaam,” aldus Yemane. Koyuncu: “Ik dacht dat ik wist over het leed, maar ik sprak daar gedupeerden en besefte: ik weet niets.”

Huiskamer

Afgelopen week stemde een raadsmeerderheid in met hun motie waarin ze de gemeente oproepen een informele plek te creëren waar ouders zelf aan hun herstel kunnen werken. Een huiskamer eigenlijk, waar gedupeerden elkaar kunnen ontmoeten en waar laagdrempelige hulp wordt geboden.

Het voorstel komt voort uit vele gesprekken met gedupeerden van het toeslagenschandaal, vertelt Yemane. “Doel van deze motie is mensen de regie te geven over hun herstel, het inzetten op verbinding en dichten van de kloof tussen het systeem en persoonlijke ervaringen.”

Want hoewel de gedupeerden vooral met de Belastingdienst en het Rijk te maken hebben voor compensatie en herstel, heeft de gemeente ook een rol in het helpen van mensen hun leven weer op de rit te krijgen. Zo kunnen toeslagenouders die dat nodig hebben gebruik maken van armoederegelingen of hulp krijgen bij het oplossen van hun schulden. Ook kunnen gemeenten een speciale uitkering aanvragen bij het Rijk die specifiek bedoeld is om gedupeerden van de toeslagenaffaire te helpen een goede, nieuwe start te maken in hun leven.

Ambtenaren te gast

De op te richten huiskamer is gebaseerd op het initiatief Number 90 in Almere, een neutrale ruimte waar toeslagenouders terecht kunnen. Er wordt op persoonlijk niveau naar hun problemen gekeken, er wordt uitgezocht wat ze nodig hebben en daarmee worden ze dan eventueel geholpen. De regie ligt daar bij de ouders, ambtenaren zijn te gast.

Wethouder Marjolein Moorman (Schuldhulp) steunt de oproep voor zo’n buurtkamer. “Als ouders dit willen, dan ga ik dit faciliteren." Ook wees ze erop dat Zuidoost een logische eerste plek zou zijn: op een bevolking van zo’n 80.000 mensen hebben daar 1700 slachtoffers zich gemeld.

Het aantal gedupeerden in Zuidoost kan overigens hoger liggen, erkende Moorman, omdat er veel wantrouwen is onder een deel van de groep waardoor zij geen hulp vragen bij bijvoorbeeld de buurtteams. In Zuidoost wonen niet alleen de meeste gedupeerden, maar worden ook de minste hulpvragen geregistreerd.

Knellende regels

Ruim 5000 Amsterdamse ouders hebben zich sinds 2021 bij de gemeente gemeld als gedupeerde van het toeslagenschandaal. Per maand komen daar zo’n 15 tot 20 bij. Het aantal ligt fors hoger dan verwacht: de Belastingdienst ging eerst uit van 1700 Amsterdamse gedupeerden.

Wethouder Moorman schreef eerder dat ze verwacht de hele collegeperiode bezig te zijn met de brede ondersteuning van gezinnen. Speciale doorbraakteams moeten helpen de bureaucratie en knellende regels te doorbreken. Extra aandacht gaat daarbij uit naar kinderen van gedupeerde ouders, zo’n 6600, van wie twee derde minderjarig is.