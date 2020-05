Amsterdam wil radicaal vergroenen: nieuw stadsbos, grotere parken

Amsterdam zet in op een nieuw stadsbos, gevels vol klimplanten en volkstuinparken of begraaf­plaatsen die veel vaker worden bezocht om van het groen te genieten.

Als het aan wethouder Laurens Ivens ligt, plant de stad een bos aan, zoals eerder gebeurde met het Amsterdamse Bos en het Vliegenbos. Een locatie is nog niet in beeld, het kan ook net ­buiten de gemeentegrens worden, maar Ivens denkt al hardop aan een van de nieuwe wijken aan de westkant van de stad. “In Haven-Stad, aan de noordkant of de zuidkant van het IJ. Of misschien wel richting Schiphol.”

Het kenmerkt de grove schets die Ivens vandaag heeft ontvouwd van de rol voor de natuur in de stad tussen nu en 2050. In heel wat straten ziet de gemeente nog ruimte voor bomen, postzegelparkjes, daklandschappen of buurtmoestuinen. Op computervisualisaties hangen alle gevels vol klimplanten, uiteraard in volle bloei. Kortom, het groen moet ruim baan krijgen.

Waarom? ‘Groen maakt gelukkig,’ schrijft Ivens. Het geeft Amsterdammers ontmoetingsplekken, biodiversiteit, een gezonde leefomgeving en een stad die beter bestand is tegen de opwarming van de aarde. Steen wil de gemeente alleen nog waar dat echt nodig is – voor wegdek en trottoir, of op pleinen, kades en stegen waar de klinkers cultuurhistorisch niet weg te denken zijn.

Conciërge

Overal in de stad moeten Amsterdammers na hooguit tien minuten wandelen in een park zijn en na een kwartier fietsen in een ‘landschapspark’. Daarvoor denkt Ivens aan de scheggen en buitengebieden aan de stadsrand, zoals Waterland, de Brettenzone, de Amstelscheg en het Amsterdamse Bos. Het groen dat direct grenst aan de stad moet levendiger worden door hier meer activiteiten te organiseren.

Verder ziet de stad ruimte om parken uit te breiden, zoals de twee plantsoenen aan weerskanten van het Weteringcircuit die zijn samengevoegd. Onbestemd open gebied als de Noorder IJplas kan door een andere inrichting bruikbaar worden als park. Stadsranden, bermen en oevers worden minder gemaaid en ‘natuurvriendelijk’ beheerd met veel ruimte voor bloeiende planten, zodat insecten en dieren er aan hun trekken komen. Elk park krijgt een eigen conciërge.

Ook houdt Ivens het voor mogelijk om gebieden die eigenlijk een andere functie hebben, ­vaker open te stellen voor Amsterdammers die een ommetje willen maken in het groen. Daarvoor denkt hij bijvoorbeeld aan volkstuin­parken, sportcomplexen, schooltuinen en begraafplaatsen. Ook daar moet overigens meer aandacht zijn voor een natuurlijke afscheiding, zoals struiken. Ivens: “Waarom wordt een sportveld altijd omheind door een hek?”

Veel concreter wordt de Groenvisie niet. “Geld heb ik nog helemaal niet,” zegt Ivens, en nu de coronacrisis grote gaten schiet in de gemeentekas, valt daar de komende jaren niet veel van te verwachten. Al het geld dat tot 2022 is vrij­gemaakt voor groen, 15 miljoen euro, is nodig om de tekorten aan te vullen in het ‘herplantfonds’ voor bomen die in de gemeente zijn gekapt. “We hadden heel wat achterstanden weg te werken.”

Creatieve oplossingen

Dat is ook zijn antwoord op klimaatactivisten die in plaats van deze toekomstvisie liever zouden zien dat de Lutkemeerpolder onbebouwd blijft, als groene long aan de westrand bij Osdorp. Het stadsbestuur wil oude afspraken met de projectontwikkelaar nakomen, zegt Ivens. “Ik wil niet blijven hangen in een discussie over iets wat niet kan. Dan kijk ik liever wat wel kan.”

Ivens heeft becijferd dat het 190 miljoen zou kosten als de hele stad gaat voldoen aan de ‘groennormen’ die het uitgangspunt zijn bij het ontwerp van nieuwe woonwijken. “Hoe snel we de stad kunnen vergroenen is afhankelijk van hoeveel geld we ervoor willen uittrekken.”

Daarom hoopt Ivens ook op eigen initiatieven van Amsterdammers om hun buurt te vergroenen of creatieve oplossingen om geld op tafel te krijgen. Behalve aan bedrijven die hun CO2-uitstoot willen compenseren en EU-subsidies voor de aanplant van bomen, denkt hij bijvoorbeeld aan fondsen van Amsterdammers die een boom willen planten. Zo had het Amsterdamse Bos vroeger het Babyboompjesbos, waar ouders voor 25 gulden een boom konden adopteren met daarop de naam en de geboortedatum van hun pasgeboren kind.