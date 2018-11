Amsterdam wil parkeergarages opkopen

Naast de P1 Parking aan de Prins Hendrikkade gaat het ook om de parkeerruimte onder het nieuwe hoofdkantoor van Booking.com.



In een brief aan de raad schrijft het stadsbestuur dat naast de P1 Parking, ook onderhandeld wordt over de koop van 202 parkeerplaatsen in het nieuwe deel van de Oosterdokgarage. Die komt onder het nieuwe hoofdkantoor van Booking.com.



Autoluw

Ook de bouw van nieuwe parkeergarages onder de Vijzelgracht en de Singelgracht krijgt groen licht, omdat beide bouwwerken plaats bieden aan auto's die nu nog bovengronds geparkeerd staan.



De garages zijn nodig omdat Amsterdam de binnenstad autoluw wil maken. Wethouder Sharon Dijksma (verkeer) kan niet zomaar parkeervakken weghalen zonder de vergunninghouders die hun auto daar nu hebben staan, een alternatief te bieden. In het coalitieakkoord is afgesproken dat er in 2025 tot wel 10.000 parkeerplaatsen bovengronds zijn weggehaald.



Auto's terugdringen

Momenteel geeft jaarlijkse ongeveer 5% van de vergunninghouders vrijwillig zijn vignet op. Maar in dat tempo gaat Dijksma de ambities niet halen.



Door nu actief garages aan te kopen en bij te bouwen, wil Dijksma het aantal bovengronds geparkeerde auto's sneller terugdringen. "Nieuwe parkeergarages maken het mogelijk om in één wijk op relatief korte termijn geconcentreerd en grootschalig straatparkeerplekken op te heffen."



Zo is de P1 Parking (470 plekken) nodig om parkeervakken op de Nieuwezijds Voorburgwal te schrappen. Het nieuwe deel van de Oosterdokgarage kan gebruikt worden voor bewoners van de Prins Hendrikkade, als die heringericht wordt. Voor welke prijs de bestaande garages worden overgenomen, is onderwerp van onderhandelingen.



Bouw van garages

Het uitstel van de bouw van de Willibrordusgarage in Zuid, waartoe een nipte meerderheid van de raad in 2017 besloot, is nodig om leegstand te voorkomen. Zo werd de nieuwe Albert Cuypgarage onder de Boerenwetering begin dit jaar nauwelijks gebruikt omdat er bovengronds nog genoeg parkeerruimte was.



Dat wil Dijksma voorkomen, door pas te beginnen met de bouw van de Willibrordusgarage als tot de herinrichting van de buurt is besloten.



Tot de bouw van de Singelgrachtgarage (800 plekken) en de Vijzelgrachtgarage (250 plekken), in de schacht boven Noord/Zuidlijnstation Vijzelgracht, was eerder al besloten.



Dijksma heeft die plannen getoetst aan de doelstellingen van de nieuwe coalitie en belooft nu om die twee garages zo snel mogelijk te bouwen en in gebruik te nemen.



