Amsterdam wil noodknop voor behoud middenhuur

Dit is een gouden kans voor de minister. We kunnen meer middeldure huren behouden in de stad Laurens Ivens

Dit zijn momenteel sociale huurwoningen in handen van particuliere eigenaren. Bij de komst van een nieuwe huurder kunnen zij de vrije markt op en zonder noodknop komt de huur dan direct boven de 1000 euro per maand.



Gouden kans

Minister Kajsa Ollongren (Wonen) heeft toegezegd een aantal aanbevelingen over te nemen.

Wethouder Laurens Ivens hoopt dat zijn voormalige collega uit Amsterdam de noodknop zo snel mogelijk invoert. "Dit is een gouden kans voor de minister. We kunnen meer middeldure huren behouden in de stad."



Het college streeft naar meer betaalbare huizen voor mensen die te veel verdienen voor sociale huurwoningen, maar te weinig voor hoge huren of een koophuis.



"We streven naar 80.000 middeldure woningen," aldus Ivens. Amsterdam bouwt daarom meer van dit soort huizen en vraagt corporaties voormalige sociale huurwoningen voor niet al te hoge prijzen te blijven verhuren aan middeninkomens. Met de noodknop kan de gemeente zelf ingrijpen in de bestaande woningbouw.