Amsterdam wil nieuwe scholen kunnen tegenhouden

Nu wordt er door de landelijke overheid te weinig rekening gehouden met de lokale situatie in de goedkeuring of afkeuring van nieuwe scholen.



In een brief aan de gemeenteraad kondigt het college aan bij de minister van Onderwijs te lobbyen voor speelruimte. De gemeente wil nieuwe scholen beter ondersteunen door te helpen met het onderwijskundig concept, het samenstellen van een lerarenteam, financiën en communicatie.



Sommige scholen staan daar voor open, maar het is niet verplicht. Als er twijfels zijn over een schoolbestuur is de invloed die de gemeente kan uitoefenen nu beperkt tot het onderzoeken of er potentieel genoeg leerlingen zijn voor de school. Zijn die er, dan rest de gemeente een positief oordeel aan de minister in het Plan van Scholen om het nieuwe initiatief goed te keuren.



Afwijkend concept

Nieuwe initiatieven worden nog altijd getoetst op basis van ruimte in een zogeheten denominatie: openbaar, algemeen bijzonder, oecumenisch of andere levensbeschouwelijke overtuigingen.



Zijn er genoeg scholen met een bepaald stempel in een wijk, dan is er geen plek, ook al wijkt een onderwijsconcept enorm af. Het nieuwe college wil dat er wordt gekeken naar dat concept. Ook wil men de kwaliteit beter kunnen garanderen door de kwaliteit van het bestuur te toetsen.