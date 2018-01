Amsterdam wil na jaren stilstand kantorenbouw zelf aanjagen

Dat geldt niet zozeer voor grote nieuwkomers, maar juist voor doorgroeiende Amsterdamse bedrijven die geen plek meer vinden in de stad.



"Twee tenders per jaar is lang niet voldoende," zegtĀ Rudolf de Boer van vastgoedadviseur CBRE, die al sinds 2015 waarschuwt voor de gevolgen van de bouwstop. "Die zullen de komende jaren geen noemenswaardige impact hebben."



"Er is toch zo'n 300.000 vierkante meter nieuwbouw noodzakelijk. Daar kom je met twee tenders niet bij in de buurt. Het is een goede stap, maar het is niet voldoende."



De gemeente zou volgens de vastgoedadviseur ook moeten overwegen om zonder zulke inschrijvingen nieuwbouw aan te jagen. "Er is een trendbreuk nodig. De gemeente zou ook meer in de breedte moeten kijken waar en hoe ontwikkelingen in Amsterdam plaats moeten vinden."



'Halfzacht'

"De gemeente denkt nu dat de problemen zijn opgelost, maar de plannen zijn nog halfzacht. Als je nu vol aan de gang gaat, dan is het huidige tekort aan kantoorruimte pas in 2022 opgelost, nog afgezien van de groei die de economie, de bedrijvigheid en de arbeidsmarkt de komende vijf jaar zal doormaken."