Amsterdam wil minder verkeersborden, waarom zijn er nu dan 1000 nieuwe geplaatst?

Aan duizend palen hangt een bordje van de gemeente van de gemeente om te voorkomen dat de borden worden verwijderd, door de gemeente. Beeld Koosje Koolbergen

Duizend zijn het er inmiddels: palen met rechthoekige bordjes waarop niet alleen het logo van de gemeente Amsterdam prijkt, maar ook staat vermeld dat het een paal betreft ten behoeve van een 30-kilometerbord. En een informatienummer in de regio Den Haag.

Het draait natuurlijk om de verlaging van de maximumsnelheid in het grootste gedeelte van de Amsterdamse straten. Vrijdagnacht is het zo ver: dan klapt de stad om, zoals het heet in beleidsjargon. Een big bang: zaterdagochtend zal in 270 kilometer straat in de stad de maximumsnelheid zijn verlaagd naar dertig kilometer per uur.

Remweg gehalveerd

Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) verwacht dat die verlaging zal zorgen voor een forse afname van het aantal ongelukken. Ze rekent op 20 tot 30 procent minder ongevallen. Door het terugdringen van de snelheid zou de remweg van auto’s afnemen van 27,7 naar 13,3 meter, waardoor de impact van botsingen aanzienlijk wordt beperkt. Slimme maatregel dus, hoewel op veel straten de snelheid wegens drukte toch al niet ver boven de dertig uitkomt.

De maatregel zorgt echter ook voor een logistieke nachtmerrie: het plaatsen van de borden is veel werk. Het is ondoenlijk het in één nachtje voor elkaar te krijgen. Vandaar dat nu alvast palen worden geplaatst op die plekken waar straks borden zijn bedacht die de verkeersdeelnemers moeten inpeperen dat harder dan dertig er echt niet meer mag.

Langs elkaar heen

Maar wat bleek: terwijl ambtenaren anticiperenderwijs alvast palen lieten plaatsen, waren er andere ambtenaren die kennelijk als opdracht hadden meegekregen palen zonder bord te verwijderen. Een paal zonder verkeersbord is kennelijk zijn leven niet zeker in Amsterdam, zo geolied is de machine inmiddels. Vandaar het extra bordje dus: een instructie voor palenverwijderende collega’s.

Een woordvoerder van wethouder Van der Horst legt uit dat de palen niet per ongeluk mogen worden weggehaald. “De leverancier heeft gekozen voor bordjes omdat ze dan alvast de beugels kunnen plaatsen die ook nodig zijn voor het toekomstige dertigkilometerbord. Als ze straks de nieuwe snelheidsborden plaatsen, hoeven ze alleen de borden te verwisselen.”

Het telefoonnummer op de borden blijkt van de HR Groep in Den Haag, een bedrijf dat doet in ‘verkeersveiligheid-, straatbeeld- en bewegwijzeringsproducten’. Het bedrijf becijferde onlangs dat wie zich door Amsterdam beweegt elke 25,2 meter een verkeersbord tegenkomt. De stad staat daarmee op nummer vier in de lijst van Nederlandse plaatsen met de ‘hoogste verkeersborddichtheid’. Naar aanleiding van de recente duizend borden wordt, aldus de telefonist van de HR Groep, regelmatig gebeld.

Is jou een verkeersbord opgevallen? Het Parool inventariseert de vreemdste, opvallendste en/of meest tegenstrijdige verkeersborden van de stad. Ken je een opvallend(e set aan) verkeersbord(en)? Mail de plek van het bord, een omschrijving en/of een foto naar oproep@parool.nl.

Over de auteur: Marc Kruyswijk schrijft al meer dan tien jaar als verslaggever voor Het Parool over wonen in Amsterdam en verkeer & vervoer in de stad.