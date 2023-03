Amsterdam wil met ‘palenplan’ sluipverkeer weren uit westelijke grachtengordel

Een ‘palenplan’ moet een einde maken aan het vele autoverkeer in de westelijke binnenstad. Onder meer de bruggen over de Brouwersgracht, Blauwburgwal en Prinsengracht worden met vaste palen afgesloten voor auto’s.

Het plan draait volgens stadsdeel Centrum om strategisch geplaatste palen die ervoor moeten zorgen dat de woonbuurten van de westelijke grachtengordel, de Jordaan en de Haarlemmerbuurt onaantrekkelijk worden voor sluipverkeer.

Bestemmingsverkeer moet nog steeds de buurten in en uit kunnen. Auto’s, taxi’s en vrachtauto’s kunnen door de palen niet meer van noord naar zuid of andersom de wijken doorkruisen. Bestemmingsverkeer kan nog maar vanuit één richting de bestemming bereiken. Dit verkeer kan daarna in tegengestelde richting de wijk weer uitrijden.

Sluipverkeer weren

Doorgaand sluipverkeer wordt hiermee onmogelijk gemaakt: auto’s rijden dan niet meer door de wijken, maar volgens het stadsdeel over de daarvoor bestemde doorgaande routes: de Nassaukade, Haarlemmer Houttuinen, Nieuwezijds Voorburgwal, Raadhuisstraat en Rozengracht.

Daarnaast wil het stadsdeel eenrichtingsverkeer instellen op het noordelijk deel van de Marnixstraat. Het zou dan worden ingevoerd op het stuk tussen de Bloemgracht en de Brouwersgracht. Autoverkeer rijdt dan alleen nog in noordelijke richting over dit deel van de straat. Het is de bedoeling dat hiermee ruimte ontstaat voor een fietsstraat in noordelijke richting en een fietspad in zuidelijke richting.

Meer reistijd, meer rijcomfort

Het effect van beide initiatieven is onderzocht, zegt stadsdeelbestuurder Micha Mos (Centrum). “Uit de eerste resultaten blijkt dat het palenplan er inderdaad voor zorgt dat er geen doorgaande routes meer zijn voor sluipverkeer. De totale hoeveelheid autoverkeer in de woonbuurten zal daardoor naar verwachting met 15 tot 25 procent afnemen. Op de ontsluitende wegen rondom de buurten wordt het drukker.”

Volgens Mos zou het heel goed kunnen dat de reistijd voor automobilisten door de palen toeneemt. “Op papier zal dat zo zijn. En dat hoort erbij. Maar tegelijk zullen er minder auto’s zijn, verwachten we, waardoor het rijcomfort toeneemt. Je zit niet achter een toerist die iedereen ophoudt.”

Kwetsbare kademuren

Eind 2021 heeft de gemeente in kaart gebracht welke problemen er worden ervaren in de westelijke grachtengordel. Veel bewoners blijken overlast te ervaren van doorgaand verkeer in de wijk. Het verkeer zoekt via de grachten een snellere route dan de daarvoor bestemde hoofdroutes, zoals de Nieuwezijds Voorburgwal.

Die zoektocht heeft geleid tot een verkeerscirculatieplan waarbij vaste palen, en een enkele verzinkbare, het leven van de verkeerssluiper ingewikkelder moet maken. Centrum wil met het palenplan bereiken dat er minder overlast is van doorgaand autoverkeer in de westelijke grachtengordel en minder sluipverkeer aan de noordkant van de Jordaan als gevolg van het autoluw inrichten van de Marnixstraat-Noord.

Ook het ontzien van kwetsbare kademuren in de grachtengordel speelt een rol bij de plannen. Tevens stelt het palenplan het stadsdeel in de gelegenheid om de vaak verkeersonveilige kruisingen in de Haarlemmerstraat en op de Haarlemmerdijk te verbeteren.

De plannen zijn nog niet definitief, buurtbewoners worden erover bijgepraat op drie informatieavonden. Bewoners en ondernemers kunnen daar hun mening geven over de plannen.