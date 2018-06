Amsterdam wil meer superjachten in de stad

Ze komen wel vaker naar de stad, maar vaak leggen de schepen dan aan bij de Passengers Terminal of de Amsterdam Marina.



De prijs voor het aanleggen bij het Scheepvaartmuseum ligt hoger en bovendien wordt een geste in dit soort gevallen op prijs gesteld. Zo deed Bruce Grossman een donatie aan het museum.



Het is te verwachten dat er de komende jaren vaker superjachten in Amsterdam te zien zijn. Nederland staat al wereldwijd bekend als bouwer van superjachten en in het havengebied opent Feadship volgend jaar een werf waar superjachten tot 160 meter voor verbouwing kunnen komen.



Rijken der aarde

Daarnaast wil Port of Amsterdam samen met Hiswa Holland Yachting Group de stad als superjachtbestemming promoten onder de rijken der aarde. Op de jaarlijkse ­Monaco Yacht Show heeft Amsterdam dit najaar een stand.



"Amsterdam is een prachtige bestemming, maar ik weet niet of veel kapiteins van superjachten het aandurven," zegt kapitein Sklavounos.



"Als je bijvoorbeeld uit Londen komt, is het ­logisch om meteen door te varen naar Hamburg. Dan ben je de Noordzee al over en wordt de kans kleiner dat slecht weer de planning verstoort. De reizen worden maanden van tevoren exact gepland en het schema is strak."



