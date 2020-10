Amsterdam wil meer diversiteit in nieuwe straatnamen

UvA-studenten onderzoeken koloniale straatnamen

Studenten van de Universiteit van Amsterdam buigen zich over de historische figuren die in de hoofdstad een straat, plein of brug naar zich vernoemd hebben gekregen. Het onderzoek richt zich op de rol die de mannen en vrouwen in de koloniale tijd hebben gespeeld. Dat onderzoek volgde op een motie van GroenLinks en BIJ1, die in november 2018 aandrongen op een inventarisatie van de vernoeming van omstreden personen uit de koloniale periode.

Het college geeft uitvoering aan de motie, met de kanttekening dat het onderzoek niet mag resulteren in een lijst met omstreden personen. In plaats daarvan wordt de historische rol en context geschetst, zodat alle Amsterdammers zelf een mening kunnen vormen. “Het is niet aan het college om te oordelen over goed of fout,” zei wethouder Rutger Groot Wassink eerder dit jaar in een toelichting op het project. “In Amsterdam is het begrip ‘omstreden’ sowieso omstreden. Wat we wel nuttig vinden, is het verstrekken van informatie over historische figuren.”