Amsterdam wil meer deelbakfietsen en deelscooters in de stad

Uit de proeven die de gemeente deed, blijkt dat bewoners graag gebruik maken van deelvervoer. Nu heeft het college de ambitie om 750 (eerst 110) deelbakfietsen en 1.200 (eerst 770) deelscooters in de stad toe te laten. De gemeente wil het aantal scooters per aanbieder, in Amsterdam zijn dat Check en Felyx, beperken tot 600.

De proef met 400 deelfietsen loopt sinds de zomer van 2021 en wordt voorlopig verlengd. De gemeente is er nog niet over uit hoeveel fietsen gewenst zijn in de stad. Deelauto’s zijn al sinds 2020 gemeentebeleid, maar ook deze vorm van deelvervoer moet een prominentere plek krijgen in het straatbeeld. Het is de bedoeling dat het aantal deelauto’s toeneemt van 2.500 tot 3.000, met maximaal 600 auto’s per aanbieder. De bekendste aanbieders zijn MyWheels en Greenwheels.

Alcoholslot

Met deze plannen wil het college privéauto’s vervangen door deelvervoer. De gemeente hoopt op meer ruimte op straat en een schonere lucht. Deelscooters zijn elektrisch en het college wil dat alle deelauto’s in 2025 geheel uitstootvrij zijn.

Eerder dit jaar signaleerde verkeersrechtadvocaten een toename van jongeren die door dronken gebruik te maken van deelscooters hun rijbewijs kwijtraakten. Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) zei toen te ‘schrikken van de cijfers’. De wethouder beloofde de signalen over de problemen te bespreken met de deelscooteraanbieders en te kijken hoe dit aangepakt kan worden.

In de conceptnota deelvervoer, waarin het college haar plannen omschrijft staat dat de gemeente de mogelijkheid van een alcoholslot op de deelscooters wil verkennen. Daarnaast zouden de aanbieders van de scooters meerdere maatregelen getroffen hebben om het rijden onder invloed te ontmoedigen. Wat deze maatregelen zijn, wordt niet uitgelegd.

Inspraak bewoners

De gemeente vraagt bewoners hun reactie te geven op de plannen. Dit kan tot 23 mei. Met de ontvangen reacties komt het college tot een definitief plan en legt deze voor aan de gemeenteraad.