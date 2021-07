Amsterdam wil mbo-studenten aanzetten meer te sporten

Beeld ANP

Uit elk onderzoek blijkt: hoe lager opgeleid, hoe minder beweging. En dat voor de rest van het leven. Neem als voorbeeld de leeftijdscategorie 25 tot 44 jaar: een mbo-opleiding gedaan? Van deze groep sport 39 procent. Een wo-opleiding gedaan? Dan is ruim 57 procent in beweging.

Tel daar anderhalf jaar coronatijd bij op en wederom spreken de cijfers voor zich: waar 11 procent van de hoogopgeleiden stopte met sporten, was dit voor lageropgeleiden 22 procent. En dat terwijl uit onderzoek blijkt dat langdurig stilzitten vaak leidt tot een hoger risico op hart- en vaatziektes en vroegtijdig sterven.

Sociale media

De gemeente wil daarom na de zomervakantie inzetten om mbo-studenten meer te laten bewegen. Wethouder Simone Kukenheim (Sport) zal met directies van mbo-opleidingen om de tafel gaan om sport op het onderwijsprogramma te krijgen. En niet voor één jaar, maar structureel. Andere maatregelen zijn: studenten bekend maken met sportverenigingen en andere aanbieders. Dat moet gebeuren via sociale media, maar ook flyers en posters die rondgaan op de opleidingen.

Het lijken wat belerende acties, maar toch is het hard nodig, vindt fractievertegenwoordiger Rob Hofland (D66). Op zijn initiatief zet de gemeente zich tijdens het komende schooljaar in om mbo-jongeren weer in beweging te krijgen.

Hofland: “Ik wil niet dat mbo-studenten nu achterblijven bij het heropenen van de maatschappij. Daar mogen we best bij helpen. Wat mij betreft begint iedereen het nieuwe schooljaar met een sliding door het gras of een marathon in de benen.”