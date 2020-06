Amsterdam wil hotelkamers kunnen sluiten tegen toeristendrukte

Beeld Bert Spiertz/ANP

Wethouder Victor Everhardt (Economie) werkt samen met het kabinet aan maatregelen waarmee hij overnachtingscapaciteit zoals hotelkamers preventief kan sluiten. Het gaat om bevoegdheden die de wethouder tijdelijk wil kunnen toepassen als het op straat te druk dreigt te worden, schrijft hij vrijdag in een brief aan de raad. “Hiermee beschermen we het broze economisch herstel.”

Vanaf 15 juni zijn internationale toeristen weer welkom in Nederland, die Amsterdam doorgaans goed weten te vinden. De mogelijkheid om het het aantal bezoekers via hotels te kunnen afknijpen, bij grote drukte, moet voorkomen dat het aantal besmettingen weer oploopt, met de preventieve sluitingen als bijeffect. Dit wil Everhardt koste wat kost voorkomen, juist nu sectoren als de horeca en de cultuur weer mondjesmaat bezoekers mogen verwelkomen.

Wegblijvende dagjesmensen

Volgens Everhardt wordt er in de horeca momenteel zo’n 30 tot 40 procent van de reguliere omzet gehaald, terwijl er ook restaurants zijn die weer dichtgaan omdat gasten deze zaken sinds de heropening begin juni niet meer weten te vinden. Ook musea lijden nog steeds, en ontvangen slechts een derde van het aantal bezoekers dat ze veilig kunnen ontvangen, met als hoofdoorzaak wegblijvende dagjesmensen en toeristen. Dit heeft grote financiële gevolgen.

Het sluiten van hotelkamers is een bevoegdheid die moet worden opgenomen in de Coronaspoedwet die momenteel wordt voorbereid in Den Haag. Dit geeft Everhardt de mogelijkheid om ‘wanneer de volksgezondheidssituatie daarom vraagt, een beperking op te kunnen leggen aan de beschikbare capaciteit van overnachtingenaccommodaties (zoals vakantieverhuur, b&b’s, hotels)’. Deze noodrem-optie komt in beeld als het op straat zo druk wordt dat het houden van anderhalve meter afstand niet meer vol te houden is, zegt Everhardt. Ook attracties kunnen mogelijk preventief en tijdelijk gesloten worden als het te druk wordt, hoopt de wethouder. Welke categorieën hieronder vallen, wordt nog niet gespecificeerd.

‘Gericht afremmen’

Voor de uitbraak van het virus verbleven er dagelijks zo’n 1,3 miljoen mensen in de stad. De wethouder wil, net als burgemeester Halsema eerder aankondigde, niet terug naar het ‘massatoerisme’ van voor de pandemie, ook als het virus is bedwongen. Hoe hij dat denkt te doen zegt de wethouder nog niet. “Door gewenste ontwikkelingen te stimuleren en ongewenste ontwikkelingen gericht af te remmen.”

Wel kondigt Everhardt aan de grote congressen met soms tienduizenden bezoekers weer naar Amsterdam te lokken, waarvoor de RAI zeer geschikt is. Deze bezoekers verblijven volgens hem in de hele regio, gaan wel naar de Amsterdamse musea, maar zorgen voor minder overlast.

In de ruim 35.000 Amsterdamse hotelkamers en de talloze andere logiesmogelijkheden vonden in 2018 ruim 16,6 miljoen overnachtingen plaats.