Amsterdam wil grote schaakbord Max Euweplein naar Museumplein verhuizen

Schaken op het Max Euweplein. De gemeente wil het grote bord vervangen voor vijf kleinere schaakborden. Beeld Jakob van Vliet

Al langere tijd is het grote schaakbord op het Max Euweplein een heet hangijzer. Ondernemers klagen over de aanzuigende werking die het bord heeft op een vaste groep overlastgevers die vooral uit alcoholisten en daklozen bestaat. Zij willen daarom van het grote bord op het plein af. Maar een andere groep, die van schaakliefhebbers, ziet het grote bord liever niet verdwijnen. Met een proefsluiting van het grote bord werd zelfs onderzocht of het bord inderdaad de reden was dat de groep overlastgevers naar het plein kwam. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend.

Maar doordat het plein vanaf volgende week heringericht wordt, moet er op korte termijn een beslissing genomen worden. Nu lijkt er dus een compromis te zijn gevonden. Het grote bord krijgt een plek op het Museumplein en op het Max Euweplein komen er vijf kleinere schaakborden voor terug.

Die plannen lekten woensdagmiddag uit, doordat ze per abuis al op de website van de gemeente verschenen, legt Micha Mos, stadsdeelbestuurder van Centrum uit. “We zijn nog altijd in gesprek met de schakers, bewoners en ondernemers, maar we zien kansen op het Museumplein,” zegt Mos. “Dat is een mooie plek en de overlastfactor is daar minder aanwezig. Het klinkt als een mooie kans, maar we willen zeker weten of het kan.”

De stadsdeelbestuurders en stadsdeelcommissies van Centrum en Zuid moeten namelijk nog wel akkoord gaan met de plannen.

Max Euwe Centrum

Paul Van der Sterren, schaakgrootmeester en voorzitter van het Max Euwe Centrum dat ook op het Max Euweplein gevestigd is, zegt dat de gemeente met goede argumenten over de brug kwam om het grote schaakbord te verplaatsen. “Het probleem met het grote bord was dat er een kern van overlastgevers werd aangetrokken,” zegt hij. “Daar kon het bord verder niets aan doen, maar we snappen wel dat er iets aan moet gebeuren. En omdat het plein opnieuw ingericht wordt, is dit wel een geschikt moment om er iets aan te veranderen.”

Volgens de schaakgrootmeester komen er in plaats van het grote bord straks vijf kleinere schaaktafeltjes op het Max Euweplein te staan met een weerszijden stoelen. “Daar kunnen mensen dan tegen elkaar schaken, dat is een goed alternatief,” zegt hij.

Dat het bord nu moet verdwijnen door de groep overlastgevers, blijft Van der Sterren jammer vinden. Toch heeft hij ook complimenten voor de gemeente. “Ze hebben hun best gedaan om iedereen aan hun kant te krijgen,” zegt hij. “Iedereen is erbij betrokken geweest. Ik denk dat ze dat heel goed gedaan hebben.”

Mos wil wel benadrukken dat de plannen nog door alle partijen goedgekeurd moeten worden. “Maar het ziet er heel positief uit,” zegt hij. “Dat ben ik met het Max Euwe Centrum eens. Er lijkt hier een heleboel bij elkaar te komen.”

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: