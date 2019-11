Amsterdam wil geen pinautomaten meer bij woningen

Het Amsterdamse stadsbestuur wil geen geldautomaten meer dichtbij woningen, vanwege het toegenomen aantal plofkraken. De gemeente gaat daarom op zoek naar andere locaties, bijvoorbeeld in openbare gebouwen.

In Amsterdam zijn dit jaar al dertien plofkraken of pogingen daartoe gedaan. Ook landelijk is er sprake van een toename, en de kracht van de explosieven lijkt toe te nemen.

Zowel de gemeenteraad, banken, Geldmaat, De Nederlandsche bank, de politie en explosievenexperts vinden het onverantwoord om nog pinautomaten in de buurt van woningen toe te staan. De stad gaat daarom op zoek naar alternatieve locaties om automaten die nu een risico vormen te verplaatsen. De gebieden waar al plofkraken zijn geweest, hebben prioriteit.

Bij het zoeken naar nieuwe locaties zal rekening worden gehouden met de afstand naar geldautomaten. ‘We willen natuurlijk wel allemaal op redelijke afstand van ons huis geld kunnen pinnen,’ schrijft de gemeente in een verklaring.

Mogelijke nieuwe locaties zijn winkelcentra, openbaren gebouwen en kantoren. Losse pinkiosken op straat hebben niet de voorkeur, omdat de gemeente vindt dat die te veel openbare ruimte innemen.

Reeks plofkraken

De laatste plofkraak in Amsterdam was 18 november op de Pieter Calandlaan in Osdorp. Het was de tweede keer in korte tijd. De gemeente heeft dan ook besloten dat de pinautomaat daar niet meer terugkomt.

In oktober was er bovendien een grote plofkraak op het Hoofddorpplein in Zuid. De explosie veroorzaakte veel kapotte ruiten. Een buurtbewoner, die tijdens de plofkraak lag te slapen, raakte zelfs gewond door een gesprongen ruit.