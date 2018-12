Amsterdam wil experimenteren met warmte uit water

Dat laat wethouder Sharon Dijksma (water en luchtkwaliteit) weten in een brief aan minister Eric Wiebes.



Dijksma ziet in aquathermie een goed alternatief voor aardgas. De gemeente heeft de doelstelling geformuleerd in 2040 volledig aardgasvrij te zijn en aquathermie zou daar een belangrijke rol in spelen. Aquathermie zou volgens Dijksma kunnen voorzien in de helft van de warmtevoorziening in de stad.



Met aquathermie wordt de thermische energie uit water gebruikt als warmtebron, water als energiebron. 'De potentie van water als energiebron is groot en wordt nog nauwelijks benut,' schrijft Dijksma samen met Gerhard van den Top, dijkgraaf Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Naast warmtebron draagt aquathermie ook bij aan de waterkwaliteit en hittebestrijding in Amsterdam.