Amsterdam wil eind 2023 80 procent Woo-verzoeken binnen wettelijke termijn afhandelen

In februari 2022 presenteerde de Amsterdamse rekenkamer nog een kritisch rapport over de afhandeling van informatieverzoeken door de gemeente. Zij concludeerde dat de gemeente ‘onvoldoende doeltreffend en rechtmatig’ handelde: zo werd in 60 procent van de (toentertijd) Wob-verzoeken (Wet openbaarheid van bestuur) binnen de wettelijke termijn een besluit genomen.

Het college heeft de handschoen die de rekenkamer heeft neergelegd opgepakt: aan het einde van dit jaar moet 80 procent van de Woo-verzoeken binnen de wettelijke termijn worden afgehandeld, zo laat burgemeester Halsema weten. Hiervoor zal zij extra medewerkers inzetten voor het zoeken en beoordelen van de gevonden informatie. Halsema wijst erop dat het extra personeel gevonden moet worden ‘in de huidige krappe arbeidsmarkt’, waarmee ze vooruitloopt op de mogelijke extra kosten die dit met zich meebrengt.

Informatie voor iedereen beschikbaar

Ook presenteert de burgemeester een ambitie voor de lange termijn: eind 2026 moet de informatiehuishouding van de gemeente op orde zijn. Uitgangspunten daarbij zijn dat de overheid open, legitiem en presterend moet zijn. Zo wil de gemeente dat Amsterdammers ‘goed bediend worden, onderzoek en participatie mogelijk zijn en dat erfgoed wordt behouden’ (open); dat ze zelf aan de wet voldoet, kan verantwoorden hoe besluiten tot stand zijn gekomen en rechtszekerheid kan bieden aan burgers (legitiem); en dat ze jaartaken, in samenwerking met partners, effectief en efficiënt uitvoert (prestatie).

‘Openbaarheid van informatie kan een belangrijke rol spelen in het democratische debat en in het vertrouwen tussen de gemeente en de Amsterdammer,’ aldus de burgemeester. Haar ambities reiken echter verder dan een nauwe interpretatie van de Woo.

‘Het slechts plaatsen van wettelijke verplichte informatie op een website is dan niet voldoende. We moeten daarvoor in gesprek met de gebruiker over welke informatie men wil, hoe men de informatie wenst te ontvangen en wanneer.’ De gemeente benadrukt daarbij dat informatie voor ‘elke potentiële gebruiker’ beschikbaar moet zijn, dus ook mensen die minder digitaal vaardig zijn of laaggeletterden.

Medio oktober zal het college de gemeenteraad informeren over de voortgang met de doelstellingen van 2023.

