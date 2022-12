Amsterdam wil eigenaar worden van Jaap Edenbaan

Volgens de wethouder kan de Jaap Edenbaan alleen behouden worden als de gemeente er nu in investeert én eigenaar wordt. Beeld Dingena Mol

Wethouder Sofyan Mbarki (Sport) schrijft aan de gemeenteraad dat het Jaap Eden IJscomplex toe is aan grondige renovaties om het duurzaam en toekomstbestendig te maken, maar dat mede door de harde stijging van de energieprijzen en bouwlasten het voor Stichting Jaap Eden niet meer is op te brengen.

Zo is de 400 meterbuitenbaan aan het einde van haar levensduur. Die moet de komende zomer vervangen worden om in oktober 2023 gebruikt te kunnen worden. Hiervoor zijn investeringen nodig. Het ijscomplex wordt al door de gemeente gesubsidieerd, maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de Stichting Jaap Eden. Vanwege een beperkt eigen vermogen kan zij geen beroep doen op andere financiers.

Hierdoor zijn toekomstige investeringen ingewikkeld. Volgens Mbarki kan het unieke ijscomplex alleen behouden worden als de gemeente er nu in investeert én eigenaar wordt. ‘Een investering als deze in een publieke voorziening vraagt om meer zeggenschap, gelet op de continuïteit van de voorziening en het belang van het complex voor de stad.’

Belang van de schaatser

De plannen van Amsterdam zijn goed nieuws voor schaatsers, want het ijscomplex kan hierdoor blijven bestaan. In de praktijk komt het erop neer dat de gemeente het erfpachtcontract met de stichting beëindigt en dat de stichting daarna huurder wordt van het complex. Voor de gemeente betekent het dat zij meer sturingsmogelijkheden hebben op het ijscomplex, ze de aanbestedingen kunnen doen en de uitvoering van de herontwikkeling kunnen organiseren.

De wethouder zegt dat er al uitvoerig overleg is geweest met de stichting en dat zij wil meewerken aan de erfpachtbeëindiging. Mbarki: ‘Zowel het college als de stichting vindt het van belang dat een contract voor de exploitatie onderdeel is van de erfpachtbeëindiging. Hiermee wordt de continuïteit van het ijscomplex behouden en het belang van de schaatser vooropgesteld.’

Met de Stichting Jaap Eden vinden nu nog gesprekken plaats over de definitieve voorwaarden, waarna het college er in januari over beslist. Een rapport uit 2020 van adviesbureau AEF over de Jaap Edenbaan pleitte ook voor eigenaarschap van de gemeente, maar zei wel dat in de voorwaarden duidelijk moet zijn dat de gemeente alleen bij zeer zwaarwegende aspecten een contract kan ontbinden. Hoeveel geld met de deal gemoeid is, wil de gemeente niet zeggen omdat het marktgevoelige informatie is.

CO 2 -voetafdruk

De Jaap Edenbaan bestaat sinds 1961 en is daarmee de oudste, nog in gebruik zijnde buitenkunstijsbaan van de wereld. Met ruim een half miljoen bezoekers per jaar is het ook een van de drukst bezochte. Hierin investeren is volgens de gemeente dan ook een logische stap: het is een belangrijke publieke voorziening voor Amsterdam en de schaatssport, hoewel het een grote CO 2 -voetafdruk heeft.

De investeringen bieden volgens de gemeente dan juist ook de kans om het ijscomplex geleidelijk aan te verduurzamen. Nu wordt restwarmte per direct gebruikt voor verwarming van de gebouwen, maar in de toekomst moet dit opgeslagen worden om terug te leveren aan energiemaatschappijen of voor later gebruik door Jaap Eden zelf.

Mbarki benadrukt: ‘Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de ijssport betaalbaar, toegankelijk en aantrekkelijk is en blijft voor iedere Amsterdammer. De gemeente investeert hierin omdat sport een effectief middel is om Amsterdammers meer te laten bewegen en te laten meedoen in de maatschappij.’