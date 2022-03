Amsterdam wil een gezonde kantine, maar in Weesp staat de kroket nog op een voetstuk

Ron Anches, voorzitter van FC Weesp. Beeld Sophie Saddington

De komst van ouders en kinderen naar de nieuwe woonwijk Weespersluis heeft de lokale voetbalvereniging geen windeieren gelegd. De jeugdafdeling van FC Weesp groeide met 200 kinderen, en het aantal teams voor 35-plussers nam toe van twee naar zeven.

Voorzitter Ron Anches spreekt van een explosie. “We hebben nu 850 leden, verdeeld over 60 teams. We hebben leden die zijn geboren en getogen in Weesp en leden die net uit Amsterdam zijn overgekomen. Het mengt allemaal vanzelf. Dat is ook de sfeer van deze club: hier is iedereen gelijk, hier is iedereen welkom.”

Zo wordt er binnen de club ook naar de fusie met Amsterdam gekeken. Het helpt mee dat in Weesp van oudsher veel fans van Ajax te vinden zijn, zegt Anches. “We hebben eerder op de ledenvergadering kunnen meedelen dat we met ingang van het nieuwe seizoen een partnership aangaan met Ajax. Daar zijn we ontzettend trots op.” De samenwerking betekent dat de FC in Weesp gaat delen in de kennis en kunde van de opleiding van de landskampioen. Anches: “Het is een enorm compliment voor alle medewerkers en vrijwilligers.”

Nieuwe regels

Ook na de fusie met Amsterdam blijft een wedstrijd in Weesp twee keer drie kwartier duren, en wint de ploeg die de meeste doelpunten maakt. Toch krijgt ook FC Weesp te maken met nieuwe regels en een nieuwe cultuur. “Het onderhoud aan de velden is overgenomen door Amsterdam. Daar zit heel veel know-how. Het beleid is wel dat alle sportparken overdag vrij toegankelijk zijn. Bij ons ligt dat wat ingewikkeld, ook omdat het clubhuis eigendom is van de vereniging. We gaan nu beginnen met een openstelling van 8 tot 20 uur voor alle leden.”

Een ander punt is de maag van uitgehongerde sporters. Amsterdam is principieel een groot voorstander van de gezonde kantine, denk aan een smoothie, een rijstwafel en een zakje snoeptomaten. In Weesp staat de kroket nog op een voetstuk. De voorzitter: “Bij ons is de tosti populair bij de jeugd. Dat moet toch kunnen, een tosti met een chocomel. En samen een patatje eten na de wedstrijd kan ook verbroederen.” Na een korte stilte: “Het hele complex is inmiddels wel rookvrij. En daar houdt iedereen zich netjes aan.”

Ouderwets gras

Nog zo’n belangrijke kwestie: het gras. In Amsterdam worden alle sportcomplexen een voor een voorzien van kunstgras. In Weesp heeft de club de beschikking over drie kunstgrasvelden, maar het hoofdveld is voorzien van ouderwets gras. Anches: “Als voetballer speel ik het liefst op echt gras. Ik verwacht dat we het daar nog wel even mee kunnen doen. Een nieuwe kunstgrasmat vergt een enorme investering. Als het eenmaal aan de orde is, gaan we daarover in gesprek met de gemeente en de leden.”

De fusie met Amsterdam zorgt ook op een andere manier voor een drukke agenda. Bij de verkiezingen van vorige week trad Anches in het strijdperk als lijsttrekker voor D66. Hij werd gekozen en wordt deze week geïnstalleerd als lid van de nieuwe bestuurscommissie die de belangen van Weesp in Amsterdam moet gaan behartigen. Dat wordt nog een hele klus, verwacht hij. “Ik hoop dat we de tijd krijgen om ons in te werken. Als het lukt samen een goed team te vormen, heb ik er alle vertrouwen in dat we onze kleine stem luidkeels kunnen laten horen.”