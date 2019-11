Amsterdam wil duurdere vliegtickets om aantal vluchten Schiphol te verminderen

Amsterdam wil de vliegtaks verder verhogen dan de 7 euro van het kabinet. Beeld ANP

Dat schrijft het stadsbestuur in een brief aan de minister van Infrastructuur en Milieu, Cora van Nieuwenhuizen. Ook wordt gepleit voor een nachtsluiting van de luchthaven.

Het kabinet heeft al besloten tot de invoering van een vliegtaks van ongeveer 7 euro per ticket, vanaf 2021. Maar dat gaat Amsterdam niet ver ­genoeg. ‘Het college ziet de invoering van de nationale vliegbelasting als een belangrijke eerste stap, maar in deze vorm nog onvoldoende om een gedragsverandering teweeg te brengen,’ aldus de brief.

Noord/Zuidlijn

Vliegen wordt tot op heden impliciet gestimuleerd door de overheid. Zo hoeft voor vliegtickets geen btw te worden afgedragen, terwijl dat voor een treinkaartje wel geldt. Kerosine is niet accijnsplichtig, andere brandstoffen zijn dat wel.

De vliegtaks van het derde kabinet Rutte is een eerste stap om hier verandering in te brengen, maar CE Delft, een instituut gespecialiseerd in ­milieuvraagstukken, heeft geconcludeerd dat de effecten van de voor­gestelde vliegtaks gering zijn. Zo zullen er nauwelijks reizigers zijn die om de vliegtaks het vliegtuig laten staan.

Steeds meer Europese landen voeren een vliegtaks in, luchtvaartmaatschappijen klagen dat er concurrentienadelen ontstaan nu verschillende lidstaten een ander tarief hanteren. Amsterdam wil wel aandacht voor die ongelijkheid, maar het mag geen rem op de invoering zijn.

Onder meer staatssecretaris Menno Snel (Financiën) ijvert in Brussel voor de invoering van een belasting op ­kerosine, maar van een Europees wetsvoorstel is nog geen sprake.

Dat weerhoudt Amsterdam er niet van om alvast voor te stellen dat de opbrengst van hogere vliegbelastingen gebruikt kunnen worden voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp.

De minister en Amsterdam verschillen overigens over wel meer Schipholgerelateerde onderwerpen van mening. Zo wil Van Nieuwenhuizen de luchthaven vanaf 2021 laten groeien naar 540.000 starts en landingen per jaar, terwijl Amsterdam voorlopig juist geen groei wil.