Amsterdam wil deel prostitutie verplaatsen van de Wallen naar een erotisch centrum

Het gemeentebestuur gaat marktpartijen benaderen om plannen te maken voor een erotisch centrum, dat kan verrijzen in Zuidoost, Nieuw-West, Noord, Zuid of Oost. Hiermee zet burgemeester Halsema een volgende stap in haar Wallenaanpak. Een stap met grote gevolgen voor de beroemdste buurt van Amsterdam: het red light district. Het aantal ramen waarachter sekswerkers hun diensten aanbieden en verlenen, zal ‘wezenlijk’ afnemen om zo’n centrum de kans te geven, blijkt uit een brief van de burgemeester aan de gemeenteraad. Met haar Wallenaanpak wil Halsema de drukte en overlast op de Wallen verminderen, de positie van sekswerkers verbeteren en ondermijning tegengaan. “Sluiting van ramen is zeker ingrijpend,” licht ze toe. “De Wallen krijgen dan een ander aanzien. Maar we hebben de ambitie om de binnenstad te veranderen. Die is nu teveel een vergaarbak van mensen die heel luidruchtig consumeren en weinig ook hebben voor de schoonheid en historie.” De gemeenteraad moet hier nog mee akkoord gaan.

De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheden voor een erotisch centrum, een combinatie van prostitutie, horeca en entertainment of voor een prostitutiehotel, met alleen sekswerk en bescheiden horeca. Marktpartijen, zo blijkt uit het onderzoek, hebben een duidelijke voorkeur voor een erotisch centrum, al zijn ze voorzichtig. Het aantal geïnteresseerden is beperkt en lijkt, wat financiering betreft, uit de hoek van particuliere beleggers te komen.

Verplaatsen

De geïnteresseerde marktpartijen vinden zo’n centrum kansrijk als ramen op de Wallen dichtgaan. Dit sluit aan op het voornemen van het gemeentebestuur om de drukte op de Wallen te verminderen en minder feesttoeristen te trekken. Het college wil daarom inzetten op het sluiten van een wezenlijk aantal ramen op de Wallen en het creëren van nieuwe werkplekken in een erotisch centrum elders in de stad, schrijft Halsema. Mogelijk kunnen raamexploitanten hun bedrijvigheid dan verplaatsen van de Wallen naar het erotisch centrum.

Sluiting van ramen ligt gevoelig bij een aantal partijen in de raad, zoals GroenLinks, D66 en Bij1. Het college, met daarin wethouders van GroenLinks en D66, heeft al ingestemd met dit voornemen.

Grote vraag is natuurlijk waar zo’n erotisch centrum in de stad moet verrijzen. De gemeente heeft een shortlist gemaakt van acht mogelijke locaties, niet te ver uit het centrum en bereikbaar met openbaar vervoer. Met het voorbehoud dat daar nog plekken kunnen bijkomen of afvallen. Het gaat om twee locaties in Zuidoost. Optie één is daar Amstel III, een bedrijventerrein tussen de Johan Cruijff Arena en het AMC, dat wordt omgezet in een woonwijk. Optie twee is de Arenapoort, rondom station Bijlmer.

In Nieuw-West staan twee plekken op de lijst, allebei in Sloterdijk. Het Hamerkwartier in Noord, tussen de Meeuwenlaan en het IJ, is eveneens een mogelijkheid. Hier verrijst de komende jaren een woonwijk met werkplekken. In Zuid is het gebied rondom de RAI een optie en in Oost de Eenhoornbuurt, waar de Ringdijk de Wibautstraat nadert. Een laatste locatie is een nog onbekende plek op het water.

Alle gebieden op de lijst zijn nog in ontwikkeling. Probleem is wel dat de gemeente op deze plekken geen grondpositie heeft. Omwonenden zullen ongetwijfeld in opstand komen tegen prostitutie in hun wijk, daarom is inspraak essentieel, schrijft de burgemeester.

Over 3 tot 10 jaar

Gezien de complexiteit verwacht Halsema dat het drieënhalf tot tien jaar kan duren voordat het centrum er staat. Nadeel van een erotisch centrum is dat de combinatie van seks en horeca ook feesttoeristen trekt, in tegenstelling tot een prostitutiehotel, dat vooral aantrekkelijk is voor ‘doelbewuste seksklanten’. Omdat de stad juist minder feesttoeristen wil trekken, blijven horeca en entertainment enigszins bescheiden.

Architecten van bureau Moke hebben een studie gedaan naar de mogelijke indeling van zo’n centrum. Bezoekers zullen zich volgens de schetsen via spiraalvormige hellingbanen een weg langs de sekswerkers, horeca en liveshows kunnen banen. Op zo’n manier is grip te houden op de bezoekersstromen en valt overlast te voorkomen. Op de tekeningen heeft het erotisch centrum met hellingbanen veel weg van de parkeergarage aan de Marnixstraat, gezien vanaf de Nassaukade.