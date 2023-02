Amsterdam wil cruiseschip voor asielzoekers half jaar langer open

Beeld Joris van Gennip

De opvang van (nu nog) 1000 asielzoekers op het schip bij de Coentunnel verloopt bovengemiddeld goed. Dat concludeert de UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie. Bij meerdere bezoeken is vastgesteld dat het in de Amsterdamse noodopvang beter is dan op veel andere plekken in Nederland.

Uitbreiden tot 1500 asielzoekers

Na ruim vier maanden is op een klein aantal incidenten na de sfeer op het schip rustig en gemoedelijk. Wethouder Groot Wassink wil daarom dat de opvanglocatie nog eens zes maanden langer gebruikt wordt. Het aantal opvangplekken wil hij ook uitbreiden tot maximaal 1.500.

De verlenging en uitbreiding hebben te maken met de opvangcrisis die alleen maar groter wordt. Veel andere noodopvanglocaties in Nederland sluiten en er zijn nog onvoldoende andere tijdelijke of permanente locaties gevonden door het COA en het ministerie. Tegelijkertijd ziet het er niet naar uit dat dit jaar minder asielzoekers naar Nederland zullen ­komen dan afgelopen jaar.

Rust en stabiliteit

Groot Wassink: “De opvang op de MS Galaxy is geen ideale oplossing, maar het is op dit moment een beter alternatief dan de inhumane vorm van opvang in tentenkampen of met buitenslapers bij de aanmeldlocatie in Ter Apel. Een verlenging biedt rust en stabiliteit voor de bewoners van het schip en in het bijzonder voor ­gezinnen.”

Een eerdere tussenevaluatie had al duidelijk gemaakt dat het schip geen ­ideale plek is voor kinderen, die door de vele smalle ruimtes, lange gangen en trappen zonder toezicht kunnen ronddwalen. Een ander heikel punt was dat kinderen onder twaalf jaar lange tijd niet naar school konden, al is dat inmiddels opgelost.

Schakelklas nog niet geregeld

Dat geldt niet voor dertig kinderen boven de twaalf jaar. Groot Wassink zegt dat het COA te weinig prioriteit heeft gegeven aan het regelen van ­intakes voor deze kinderen. Hierdoor kunnen zij nog niet naar het Mundus College, dat een internationale schakelklas heeft. “Omdat de verantwoordelijkheid voor de inschrijving bij het COA ligt, kunnen we hier maar ­beperkt wat aan doen.”

Op het schip zijn aparte ruimtes voor vrouwen ingericht en is er persoonlijk contact met de lhbtq-gemeenschap. De gemeente wil de komende tijd meer aandacht besteden aan het regelen van werk voor de ruim 250 bewoners die statushouder zijn, waardoor zij mogen werken. Beroepsopleidingen en Nederlandse lessen worden onderdeel van deze aanpak.

Geen ernstig geweld

Op het schip heeft zich een aantal incidenten voorgedaan, maar het zou niet gaan om ernstig geweld. Vaak ging het om een onderling hand­gemeen, verbale bedreiging of het niet naleven van de huisregels rond roken of drinken op de boot. Tegen asielzoekers zijn twee aangiftes ­gedaan wegens het bedreigen van de beveiliging. Ook werd drie keer iemand overgeplaatst wegens een dreigende houding naar COA-personeel.

Woensdag gaat de wethouder ook nog met de raad in debat over de verlenging van de opvang. “In vier maanden heeft het COA met alle partijen een goed functionerende tijdelijke noodvoorziening gerealiseerd. Ik heb er vertrouwen in dat we dit de komende zes maanden met elkaar kunnen voortzetten.”