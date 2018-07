Amsterdam wil congres over tolerantie organiseren

Dit heeft wethouder Rutger Groot Wassink woensdag toegezegd in de gemeenteraad, nadat alle partijen hierom hadden gevraagd.



In maart riep toenmalig raadslid Tjakko Dijk (VVD) in zijn afscheidsspeech op voor de organisatie van zo'n congres. "Ik kan het namelijk niet verkroppen dat ik in de stad als de onze, dat mooie en lieve Amsterdam, moeite heb om een andere man op straat te zoenen of hand in hand met hem te lopen," lichtte hij eerder deze week toe in een ingezonden stuk in Het Parool.