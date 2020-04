Amsterdam wil binnenstad teruggeven aan Amsterdammers

Tot voor kort ondenkbaar: een lege Dam. Beeld ANP

“De overlast van toeristen willen we niet meer terug,” zegt Geerte Udo, directeur van Amsterdam&partners, de organisatie die de stadsmarketing verzorgt. De gesprekken gaan over de kansen die de coronacrisis biedt om de binnenstad terug te geven aan Amsterdammers en te werken aan ‘duurzaam toerisme’.



“We moeten dit momentum pakken. Ik hoop echt dat het platte consumentisme uit het toerisme is verdwenen als dit achter de rug is.”

Te afhankelijk van toerisme

De coronacrisis maakt duidelijk dat de binnenstad te afhankelijk is geworden van toerisme. Nu de bezoekers niet meer komen, zijn de straten uitgestorven en ligt de economie stil. Ondanks alle ellende biedt de coronacrisis ook een geweldige kans voor de binnenstad, zegt planoloog Zef Hemel, die in opdracht van burgemeester Femke Halsema een toekomstvisie ontwikkelde voor dit deel van de stad. “De menselijkheid is teruggekeerd, nu moeten we Amsterdammers verleiden om weer naar de binnenstad te gaan,” zegt hij.

De Wallen

Stadsdeelvoorzitter Mascha ten Bruggencate: “Wij proberen de binnenstad weer leuk te maken voor heel Amsterdam. En ja, we zetten nu ineens twee stappen vooruit.”

Na de vorige recessie zette Amsterdam juist vol in op toerisme, dat de economie weer op gang moest brengen. Maar al snel liep het uit de hand door de opkomst van budgetvluchten, de economische groei in China en India, en de internationale aantrekkingskracht van de Wallen en de coffeeshops. Amsterdam en dan met name de binnenstad, stroomde over.

De stadsmarketing nieuwe stijl werkt aan een nieuwe reputatie voor Amsterdam, die toeristen moet trekken die geen overlast veroorzaken. Ook richt de marketing zich op Amsterdammers. “Het zou mooi zijn als de bewoners hun eigen stad en centrum meer waarderen als deze crisis voorbij is,” aldus Udo.