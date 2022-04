Amsterdam wil beschermde status voor deze drie buurten

Woningbouw in Betondorp. Beeld ANP

Het college van b. en w. heeft ingestemd met de start van de procedure om de drie gebieden aan te wijzen tot beschermd stadsgezicht. De afgelopen tijd hebben meerdere bewoners aandacht gevraagd voor betere bescherming van de buurten.

Drie buurten

De drie gebieden representeren de groei van de stad van eind negentiende eeuw tot begin twintigste eeuw. Zo zijn de Overtoom- en Vondelbuurt ten noorden van het Vondelpark, Concertgebouw- en Museumpleinbuurt en De Pijp met de Amsteloevers in Oud-Zuid kenmerkend voor de Nederlandse stedenbouw tussen 1860 en 1910. De bebouwing is gevarieerd, voor zowel de gegoede burgerij als de arbeidersklasse, en is door de eeuwen heen relatief goed bewaard gebleven.

Eerste Van der Helststraat in De Pijp. Beeld Nosh Neneh

Betondorp heeft niet alleen stedenbouwkundige waarde – de wijk is een voorbeeld van experimentele bouw, bijna volledig opgetrokken uit beton dat toentertijd een modern en goedkoop bouwmateriaal was – maar ook cultuurhistorische. De volkswijk kende vele markante bewoners, van de Joodse arbeiders die rond 1925 naar de wijk verhuisden tot Neerlands beste voetballer Johan Cruijff en schrijver Karel van het Reve.

Ook de volkse Admiralenbuurt krijgt de speciale status. Het Mercatorplein werd ontworpen door architect H.P. Berlage en heeft ruim een eeuw later nog steeds de originele ruimtelijke structuur en bebouwing behouden. Daarnaast zijn de wegen in de wijk op een bijzondere manier aangelegd: volgens de oude slotenverkaveling. Zo kan je precies zien waar in de buurt er vroeger sloten lagen.

Mercatorplein in West. Beeld Nina Schollaardt

Historisch karakter

Door een stadsgezicht te beschermen, kan het historische karakter van een buurt worden behouden. Denk daarbij aan de inrichting van een gebied, het stratenpatroon en de manier waarop groen en water zijn ingebed. Maar ook hoe de panden staan en de materialen, kleuren en gevels van gebouwen vallen onder het karakter van een gebied.

Het voorstel ligt vanaf half april voor zes weken ter inzage voor alle belangstellenden. Aan bewoners wordt gevraagd om hun mening te geven, zodat die verwerkt kan worden in een definitief voorstel. De verwachting is dat dat rond de zomer komt.