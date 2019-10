Amsterdam wil belasting gaan heffen op straatreclame

De gemeente wil belasting gaan heffen op straatreclame. Beeld ANP

De gemeente heeft vrijdag laten weten van plan te zijn ondernemers, organisaties en particulieren te willen laten betalen voor gevel- en raamreclame, uithangborden, vlaggen, sandwichborden, abri’s, naamplaten en grote menukaarten. Hoe groter de reclame, hoe hoger de belasting, aldus de gemeente.

Het plan is dat de reclamebelasting wordt ingevoerd vanaf 1 januari. In rustige delen van de stad is de belasting lager dan in drukke delen. Op 6 november praat de gemeenteraad over de regels en tarieven voor reclamebelasting.