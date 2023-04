Amsterdam wil alcoholmisbruik op de Wallen terugdringen: ‘Grootste oorzaak overlast’

Onderzoek van de gemeente over overlast op de Wallen uit 2022 laat zien dat alcoholmisbruik de grootste plaag is voor de bewoners. Beeld KOEN SUYK / ANP

Het Paasweekend leidde afgelopen weekend officieus het toerismeseizoen weer in. Bezoekers vanuit Engeland, Duitsland, Frankrijk, maar ook landgenoten weten Amsterdam weer te vinden zoals vanouds. In de 9 Straatjes staan drommen bezoekers in lange rijen achter elkaar bij de winkels, terwijl ze op de Wallen weer lallend door smalle steegjes lopen en bewoners ’s nachts wakker worden gehouden.

Tijdens een debat over de aanpak van de binnenstad woensdag was het onderwerp van gesprek. Hoe verder? Wat kan de gemeente nog doen om de binnenstad leefbaar te houden? Stadsdeelcommissielid Neeria Oostra (GroenLinks) wees er in ieder geval op dat het invoeren van vervroegde horecatijden nu al effectief is voor het Wallengebied. “Alcoholmisbruik speelt een grote rol in de overlast,” zei ze.

Ze wijst op het ambitieplan voor de horeca van de Wallen dat burgemeester Halsema dit najaar presenteert. Onderzoek van de gemeente over overlast op de Wallen uit 2022 laat zien dat alcoholmisbruik de grootste plaag is voor de bewoners. Oostra: “Meer nog dan de aanwezigheid van de open ramen van sekswerkers of de bezoekers van coffeeshops.”

Erotisch centrum

Het lijkt erop dat alcoholgebruik op de Wallen daarmee steeds verder onder druk komt te staan. Naast de vervroegde horecatijden die begin deze maand zijn ingevoerd, heeft de gemeente de afgelopen jaren ook diverse andere maatregelen genomen. Denk daarbij aan een verbod op het drinken van alcohol in de openbare ruimte en het verbod voor winkels op verkoop van alcohol van donderdag tot en met zondag.

Oostra had ook aandacht voor het erotisch centrum dat in Noord of Zuid moet komen. Door sekswerkers te verplaatsen, moeten de Wallen minder aantrekkelijk worden, waardoor minder overlastgevende toeristen naar het gebied zouden komen. Maar ergens een erotisch centrum bouwen kan nog jaren in beslag nemen en dan is het ook nog de vraag of de gemeente de juridische middelen wel heeft om de ramen te sluiten.

Oostra zei daarom ook dat de focus moet blijven liggen op het verminderen van alcoholmisbruik, ondanks dat Wallenondermers de gemeente nu voor de rechter dagen om de sluitingstijden op te schorten.

Stay Away-campagne

In het debat over de binnenstad werd ook gerefereerd aan de Stay Away-campagne. “Ik moest eerlijk gezegd ook even gniffelen,” zei raadslid Juliet Broersen (Volt), verwijzend naar sociale media waar de gemeentelijke filmpjes met hoongelach werden ontvangen. Onder meer D66 steunde haar betoog en zei dat het een averechts effect lijkt te hebben.

Volt en D66 wijzen op de berichten waarin staat dat de boekingen vanuit Engeland naar Amsterdam met 641 procent omhoog zijn gegaan sinds de start van de campagne. Wethouder Sofyan Mbarki (Aanpak Binnenstad) betwijfelt de waarachtigheid van de berichtgeving, aangezien het van een bedrijf komt dat in Amsterdam feesten organiseert die de stad liever kwijt dan rijk is. “Laten we de feiten afwachten.”

De kans bestaat dat deze campagne ook in het Duits of Frans te zien gaat zijn om die toeristen te weren, maar dat wordt mede bepaald door de evaluatie over de campagne. Mbarki: “Mocht het nodig zijn, gaan we een hele andere richting op. En als het succesvol is, gaan we er nog meer doen.”

TikTokrijen

De zogenoemde TikTokrijen die met name in de 9 straatjes overlast veroorzaken kregen ook aandacht. Buurtbewoners ervaren overlast, andere winkels kunnen geen klanten ontvangen en de bereikbaarheid van het gebied komt in het geding.

Mbarki zegt te kijken naar juridische mogelijkheden om dit aan te pakken. Mbarki: “Maar die zijn beperkt. We zien op dit moment wel dat ondernemers hun verantwoordelijkheid pakken, zoals het inhuren van rijmanagers.”

