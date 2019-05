Amsterdam wil Airbnb in sommige wijken verbieden

Toeristen lopen over de gracht. Beeld Koen van Weel/ANP

De nieuwe regels voor huisvesting in de stad, die woensdag naar buiten komen, lezen als een links manifest. Met verboden, strengere regels en voorrang voor groepen die moeilijk aan een huis komen, probeert het gemeentebestuur grip te krijgen op de woningmarkt en uitwassen tegen te gaan.

“Mensen zien steeds meer mogelijkheden om woningen uit te melken, simpelweg omdat in Amsterdam veel geld valt te verdienen,” zegt SP-wethouder Laurens Ivens. “Daarop proberen wij een antwoord te vinden. Woningen zijn om in te wonen.”

Vakantieverhuur

Elke vier jaar stelt de gemeente een Huisvestingsverordening vast, waarin regels zijn opgenomen over het gebruik van een woning. Het college gebruikt deze update om voornemens en plannen vast te leggen.

Een van de belangrijkste bepalingen is dat Amsterdam de mogelijkheid krijgt vakantieverhuur via Airbnb, Booking of elk ander platform, te verbieden in bepaalde buurten. Voorwaarde is dat de gemeente aantoont dat de leefbaarheid in die buurten onder druk staat door overtoerisme. De raad wil een verbod in de Haarlemmerbuurt, Kinkerbuurt en op de Wallen, maar het kan best zijn dat veel meer delen van de stad Airbnb-vrij worden.

Amsterdammers die een B&B (bed & breakfast) runnen, krijgen te maken met strengere regels. Ze hebben voortaan een vergunning nodig en in wijken gaan quota gelden. “In Amsterdam is een B&B-industrie ontstaan,” zegt Ivens. “Het moet niet de norm zijn dat woningen ook bedrijven zijn.”

Woonboten worden in groten getale aangeboden aan toeristen, maar vallen onder andere regels, onder meer voor vakantieverhuur. “Sommige boten zijn hotels,” aldus Ivens. Dit verschil wordt rechtgetrokken. Zo mogen ook eigenaren van woonboten hun huis niet langer dan 30 dagen per jaar aan toeristen verhuren.

Beleggers

De gemeente gaat ook de verkamering aanpakken, het fenomeen waarbij beleggers woningen kopen, verbouwen tot kamers en die verhuren, veelal aan jongeren. Hiervoor is een vergunning nodig, maar de gemeente schat dat slechts 20 procent van de 11.500 verkamerde huizen legaal wordt verhuurd. Ivens wil quota instellen. In wijken mag niet meer dan

5 procent van de huizen, groter dan 60 vierkante meter, worden verkamerd. Dit komt neer op 13.405 vergunningen in heel de stad.

Ook de voorrang voor jongeren, docenten en verplegers op woningen is opgenomen in de nieuwe regels.