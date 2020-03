Amsterdam wil aantal minderjarige Lesbos-vluchtelingen opvangen

Beeld AFP

Dat beloofde wethouder Rutger Groot Wassink (vluchtelingen) woensdagmiddag in antwoord op vragen van GroenLinks.

Vorige week startten diverse hulporganisaties waaronder Vluchtelingenwerk Nederland een actie om het kabinet ervan te overtuigen dat deze jonge asielzoekers naar ons land gehaald moeten worden.

In de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden bij de Turkse kust, zitten duizenden minderjarige vluchtelingen zonder ouders. Ze wonen daar onder erbarmelijke omstandigheden zonder toegang tot onderwijs of zorg.

Pleeggezinnen

De Griekse regering heeft Europa eerder gevraagd om enkele duizenden van deze minderjarige vluchtelingen op te vangen. Onder meer Duitsland en Frankrijk hebben toezeggingen gedaan, maar premier Rutte zei vrijdag dat Nederland er niet aan mee wil doen.

Volgens Groot Wassink sluit Amsterdam zich aan bij steden zoals Leiden en Leeuwarden die aandringen op opvang, maar ligt de beslissing uiteindelijk in Den Haag. “Het rijk neemt dit besluit. Wij onderzoeken of we, eventueel in het verband van het netwerk Eurocities, druk kunnen uitoefenen.”

Volgens Groot Wassink zal de komst van deze minderjarige vluchtelingen niet direct tot grote problemen leiden, bijvoorbeeld op de toch al overspannen woningmarkt, zoals het CDA vreest. Volgens de wethouder worden de jongeren, als ze naar Nederland mogen komen, in pleeggezinnen geplaatst.