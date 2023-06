Amsterdam wil aantal b&b’s, riviercruiseschepen en voertuigen met een buitenlands kenteken indammen

In het paasweekeinde was het in de binnenstad alweer ouderwets druk met toeristen en bezoekers. Beeld Dingena Mol

Die maatregelen zijn volgens wethouder Sofyan Mbarki (Economische Zaken) nodig boven op de ingrepen die eerder zijn genomen nu het aantal toeristenovernachtingen in de stad dit jaar boven de 20 miljoen uitkomt.

In 2021 werd besloten dat Amsterdam voortaan maximaal 20 miljoen toeristische overnachtingen per jaar mag tellen. Dreigt dat aantal overschreden te worden, dan moet het college maatregelen treffen om de toeristenstroom in te dammen.

De tijd voor nog verdergaande maatregelen is gekomen nu volgens de nieuwste prognoses die het college donderdag presenteerde, al in het laagste scenario het aantal overnachtingen dit jaar op 20,1 miljoen uitkomt. In twee andere scenario’s worden dat er zelfs 21,1 miljoen (vergelijkbaar met het aantal in 2019) of 23 miljoen.

Overvol centrum

De stad kan deze zomer weer een overvol centrum verwachten, wat ook al met de paasdagen en rond Hemelvaart het geval was. Mbarki: “We kunnen niet rustig achteroverleunen en denken dat we er zijn, want dat is niet het geval.”

Vorige maand kondigde de wethouder al aan de toeristenbelasting volgend jaar verder te verhogen, met 1 euro en 1 procentpunt. Een deel van de opbrengst, 8 miljoen euro, wordt geïnvesteerd in antidruktemaatregelen. De verwachting is dat hierdoor in Amsterdam jaarlijks 600.000 overnachtingen minder zullen zijn. Die verhoging wordt doorgevoerd, ondanks een onderzoek van de gemeente waaruit blijkt dat die ingreep vrijwel geen effect heeft op het aantal overnachtingen.

Hotels lieten eerder al weten woest te zijn over de aanstaande verhoging van de toeristenbelasting. Zij voelen zich een melkkoe en wijzen erop dat toeristen daardoor nog vaker voor een hotel buiten de stad kiezen. Die groep komt alsnog naar Amsterdam en veroorzaakt de nodige overlast, alleen betalen ze geen toeristenbelasting.

Bovendien wordt ook in de nieuwe maatregelen die de wethouder nu aankondigt bezoekers van de stad, of dat nu dagjesmensen uit Nederland zijn of toeristen die elders overnachten, geen strobreed in de weg gelegd. Die groep is met 25 miljoen per jaar groter dan het aantal toeristen.

Andere ingrepen hebben evenmin resultaat. Plannen om vakantieverhuur, vooral via Airbnb, aan banden te leggen door dit in bepaalde wijken te verbieden, strandden woensdag definitief op een negatief oordeel van de Raad van State.

Minder bed and breakfasts

Mbarki kondigt nu onderzoek aan naar nieuwe maatregelen. Een voorstel om het aantal overnachtingen terug te brengen is om minder vergunningen te verlenen aan bed and breakfasts. Momenteel zijn er ruim 2000 b&b’s in Amsterdam. ‘In het licht van de toegenomen woningschaarste, de daaruit voortkomende woningnood en om de leefbaarheid in wijken te behouden vindt het college dat het maximum aantal b&b’s in veel stadswijken is bereikt,’ schrijft de wethouder.

In tegenstelling tot vakantieverhuur mogen bed and breakfasts het hele jaar door kamers verhuren aan bezoekers. Ten opzichte van bijvoorbeeld hotels is het eenvoudiger voor de gemeente om deze vergunningen niet meer te verlenen. Binnenkort moet duidelijk worden om hoeveel bed and breakfasts het gaat.

Ook wil het college na het aan banden leggen van de grote zeecruises - die regels worden verder aangescherpt - nu ook minder riviercruises toelaten in de stad en kijken of het mogelijk is om auto’s en reisbussen met een buitenlands kenteken aan te pakken. Ook wil het inzetten op krimp van Schiphol.

Maatregelen die in november werden aangekondigd maar pas sinds kort zijn ingevoerd – zoals het blowverbod in het centrum, een stay-awaycampagne om Britse feesttoeristen te weren en het vervroegd sluiten van de horeca in het Wallengebied – zijn nog niet meegenomen in de nieuwe cijfers. De wethouder hoopt dat dit op een later moment alsnog een afschrikkend effect heeft op toeristen.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: