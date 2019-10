Amsterdam wil 750-jarig bestaan ‘groots en meeslepend’ vieren

Burgemeester Femke Halsema en beschemheer prins Maurits luiden de bel als aftrap naar de tiende jubileumeditie van Sail Amsterdam in 2020. Beeld ANP

Dat schrijft burgemeester Halsema in een brief aan de gemeenteraad. Het college heeft daar dit jaar drie miljoen euro voor gereserveerd.

De burgemeester wil iets ‘tastbaars, maar ook immaterieels’ achterlaten. Te denken valt aan de 700e verjaardag van de stad. In 1975 werd de binnenstad in de RAI nagebouwd en werden evenementen als Sail en het Kwaku Festival voor het eerst georganiseerd. Ook het Amsterdam Museum (toen nog Amsterdams Historisch Museum) werd geopend.

Het moet een feest worden voor alle Amsterdammers, zonder dat de stad een festivalterrein wordt. Vanaf 2020 wordt er begonnen met de voorbereidingen. De viering moet de identiteit, en niet de promotie van de stad versterken. Daarnaast wordt het een ‘katalysator voor veranderingen in de stad’.

Denktank

De burgemeester stelt een denktank samen van creatieve denkers en ervaren organisatoren om mee te denken over de viering. Het hele college is betrokken bij de voorbereiding. Bewoners kunnen bij een speciaal fonds een bijdrage aanvragen voor een goed idee om in hun eigen buurt de verjaardag van Amsterdam te vieren. De Stichting 750 jaar Amsterdam, een burgerinitiatief van verschillende Amsterdammers, beoordeelt die aanvragen.

Halsema wil snel beginnen met de voorbereidingen. ‘2025 lijkt misschien nog ver weg, maar met de ambities die we voor ogen hebben, is nu starten voorwaarde. Een goede samenwerking van de gemeente met organisaties en bewoners zorgvuldig vormgeven, vergt tijd. Het komende jaar werken we aan de hoofdlijnen voor (de weg naar) 2025, waarover we u in het voorjaar zullen informeren’.

Geboortedatum

De geboortedatum van de stad is bepaald op 27 oktober 1275, omdat dat de datum is van het oudst bekende document waarin aan Amsterdam (Amestelledamme) wordt gerefereerd. Toen kregen Amsterdamse handelaren het tolprivilege van graaf Floris V, waarmee ze het recht kregen om hun koopwaar zonder het betalen van tol door het graafschap Holland te vervoeren.

Eerder dit jaar diende GroenLinks-raadslid Dorrit de Jong al een voorstel in om de Tourstart naar Amsterdam te halen in 2025.