Amsterdam wil 52.500 nieuwe woningen bouwen voor 2025

Het was een hele puzzel Wethouder Ivens

De woningen worden verspreid over de bestaande stad aangelegd, vooral rondom het IJ, alwaar de nieuwe wijken Houthavens en Buiksloterham verrijzen, op IJburg, Zeeburgereiland en op de Zuidas.



Om die 52.500 woningen te halen, heeft het college plannen bedacht voor 73.093 huizen, ongeveer een kwart daarvan zal afvallen of vertraging oplopen.



Huurstijging beperken

Circa eenderde van deze woningen, zo'n 24.000, is sociale huur. Ook is er ruimte voor meer dan 20.000 koophuizen, zo'n 28 procent van het totaal. Daarnaast zijn er bijna 12.000 middeldure en 8500 dure huurwoningen gepland.



Het linkse college wil vooral betaalbare woningen, maar de afgelopen jaren zijn al veel plannen in gang zijn gezet waarin veel koopwoningen zijn opgenomen. Hierdoor komen er dus ook nog de nodige duurdere huizen bij.



Het college wil de huurstijgingen van de middeldure woningen, vooral geschikt voor docenten en verplegers, voor altijd beperken. Nu moet de huurstijging 25 jaar beperkt blijven. Daarna stijgen de huren zo snel dat die voor middeninkomens onbetaalbaar zijn. Deze eeuwigdurende stop op huurstijgingen kost de gemeente 40.000 euro per woning, omdat de grond minder waard wordt.



Het is afwachten of investeerders hierop zitten te wachten. "We gaan beginnen met een aantal proeven en wachten af hoe de markt reageert."



Ivens waarschuwt voor de tekorten aan bouwvakkers, die een risico vormen voor de bouwambities. Uit onderzoek van UWV blijkt dat het personeelstekort nergens groter is dan in de Amsterdamse bouw.



De wethouder roept het kabinet op tijdig te investeren in nieuwe infrastructuur voor de nieuwe wijken. Om woningen betaalbaar te houden moet de regering in zijn ogen de snelle huurstijgingen beperken en corporaties minder belasten.