Amsterdam wil 50 procent vrouwen in de top

De hoofdstad is volgens hem op de goede weg, met een aandeel van 43,6 procent aan vrouwen in de Amsterdamse top. Bij de gemeente is de man-vrouwverhouding 51 om 49 procent, zegt de wethouder. Dat is flink hoger dan het landelijk gemiddelde van 33 procent bij de overheid en publieke sector.



"Dit is een hartstikke mooi resultaat waar we als gemeente trots op kunnen zijn," aldus Litjens. "Maar wat mij betreft zijn we er nog niet. In Amsterdam hoop ik dat we deze lijn de komende tijd doorzetten tot 50 procent vrouwen in de Amsterdamse top."



De gemeentelijke organisatie wil een afspiegeling zijn van de beroepsbevolking in de stad. Naast vrouwen is er ook extra aandacht voor mensen met een arbeidsbeperking, met een niet-westerse achtergrond en jongeren tot 35 jaar.