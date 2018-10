Amsterdam-West krijgt eindelijk een tennisclub

Wij willen een club voor iedereen van allerlei komaf Van Gestel

"Wat ik wil is er écht nog niet," legt hij uit. "Vorig jaar was er een motie aangenomen door de gemeente Amsterdam om zes tennisbanen per jaar aan te leggen, vanwege het banentekort. Ook stond er in de beleidsplannen dat er vooral tennisparken nodig waren in het westen van de stad: Westerpark, Rembrandtpark."



Van Gestel benaderde de tennisbond KNLTB en zijn goede vriend Martijn Gregoire, een fanatieke tennisser en docent sportmarketing, die met zijn netwerk kan helpen. Gregoire is ook de vriend waarmee hij elk jaar naar Wimbledon gaat om naar Roger Federer te kijken.



Sinds die oudejaarsavond is een vereniging opgericht, waar aspirant-leden zich binnenkort kunnen aanmelden voor een paar euro. In de begroting van de gemeente voor 2019 wordt het initiatief concreet genoemd en is 300.000 euro geraamd als voorbereidingskosten en 700.000 euro voor de aanleg van acht tennisbanen.



Het is wel nog afwachten wat de definitieve locatie wordt. Van Gestel en Gregoire hoopten eerst middenin stadsdeel Westerpark, om alles op fietsafstand te houden, maar sportpark Spieringhorn in Nieuw-West is de meest realistische optie.



Ze verwachten dat ze uiterlijk april 2021 de eerste bal kunnen slaan.

"Wij willen een club voor iedereen van allerlei komaf en dan met het dna van Bos van Lommer, of eigenlijk Amsterdam-West," zegt Van Gestel.



Ergens zijn de plannen genoegdoening voor het ooit opheffen van Popeye Gold Star in 2009. Die club moest weg van de Zuidas en zou worden verplaatst naar een andere locatie. Ondanks plannen in Riekerhaven kwam het er nooit van. Popeye Gold Star ging over in Amstelpark en een alternatief kwam er niet.