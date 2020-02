Amsterdam werkt aan vergunningenstelsel voor vakantieverhuur

Beeld ANP

Het vergunningenstelsel is nodig na een uitspraak die de Raad van State in een zaak die was aangespannen door een Amsterdamse die haar huis had verhuurd aan Amerikaanse toeristen, zonder dat te melden. De Raad van State stelt dat voor vakantieverhuur een vergunning nodig is en dat de meldplicht niet op de juiste wijze is ingevoerd. De gemeente heeft geen vergunningenstelsel. De vrouw hoeft haar boete daarom niet te betalen, omdat Amsterdam haar zaakjes niet op orde heeft.

De gemeente probeert dit gat in de regelgeving te dichten door alsnog een vergunning verplicht te stellen voor Amsterdammers die hun huis aanbieden op Airbnb, Booking.com of een ander platform voor vakantieverhuur.

Vorige week maakte wethouder Laurens Ivens nog de nodige voorbehouden voor nieuwe regelgeving, omdat die niet zomaar een-twee-drie is ingevoerd. “Amsterdam telt ongeveer twintigduizend adressen voor vakantieverhuur. Als we die allemaal een vergunning moeten geven, dan vergt dat nog al wat,” zei hij toen tegen de raad.

Hij vestigde hoop op een nieuwe wet waarmee de Tweede Kamer in de loop van dit jaar zal instemmen. Deze wet biedt gemeenten mogelijkheden een meld- en registratieplicht in te voeren. De verwachting was dat deze wet voor 1 juli dit jaar door de Kamer zou worden behandeld, maar dat lijkt inmiddels allerminst zeker omdat diverse fracties aanvullende vragen hebben gesteld.

Daarom komt Ivens zelf in actie. Hij wil zo snel mogelijk duidelijkheid verschaffen. Een vergunningstelsel biedt het voordeel dat illegale vakantieverhuur makkelijker te handhaven is: bij de verstrekking van een vergunning gelden voorwaarden en als de woningbezitter zich daar niet aan houdt, kan de gemeente de vergunning weer intrekken.

Schemergebied

Het is niet duidelijk wanneer de nieuwe regels worden ingevoerd, de gemeente onderzoekt nu hoe snel dat kan. Tot die tijd blijft er een juridisch schemergebied bestaan: vakantieverhuur is feitelijk verboden, omdat niemand een vergunning heeft. De gemeente zal hiervoor geen boetes uitdelen aan Amsterdammers zolang die zich aan de regels houden. Huiseigenaren die hun woning verhuren aan meer dan vier toeristen of langer dan dertig dagen per jaar, kunnen wel een boete krijgen. De meldplicht is door de Raad van State ten grave gedragen.

Ook gaat Amsterdam door met de voorbereidingen om vakantieverhuur te verbieden in drukke wijken. Ivens maakte vorige week ook bekend dat de gemeente zo’n vier ton aan boetes niet gaat innen. Dat zijn boetes die zijn uitgedeeld, maar nog niet geïnd en volgens de wethouder makkelijk aangevochten kunnen worden met de uitspraak van de Raad van State in de hand.

De boetes die wel zijn geïnd, zal de gemeente niet terugstorten, met het argument dat die zijn afgehandeld. Marieke Snippe, advocaat bij Van Diepen Van der Kroef onderzoekt de mogelijkheden om ook deze geïnde boetes aan te vechten bij de rechter. Ze inventariseert of er belangstelling is voor een collectieve actie.