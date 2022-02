Amsterdam weer in trek bij buitenlandse bedrijven

Beeld Lin Woldendorp

Het aantal bedrijven dat naar de regio Amsterdam trok, is flink hoger dan in het eerdere coronajaar 2020. Toen kwamen er 101 bedrijven bij. Piekjaar was 2019 met 161 nieuwkomers. Die nieuwe bedrijvigheid leverde veel nieuwe banen op. In de afgelopen tien jaar kwamen er alleen in 2018 meer arbeidsplaatsen bij.

‘Deze mooie cijfers laten zien dat we ons economisch verdienvermogen weer op peil krijgen na een grote economische klap,’ schrijft wethouder Victor Everhardt van Economische Zaken. Volgens de wethouder heeft Amsterdam een ‘krachtige internationale concurrentiepositie’ doordat de stad het goed doet in veel verschillende sectoren als ICT en tech, financiële dienstverlening, transport en logistiek, creatieve industrie en life sciences and health.

Het aantrekkelijke vestigingsklimaat komt volgens een analyse van de EVMRA (Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam) door de strategische ligging van Amsterdam in Europa, de goede digitale en logistieke verbindingen en de aanwezigheid van talent.

Volgens de analyse is de Amsterdamse economie eind 2022 hersteld van de gevolgen van de coronacrisis, hoewel corona nog roet in het eten kan gooien. Er bestaan naast corona nog andere onzekere factoren: de arbeidsmarkt is krap, de grondstoffen zijn schaars, het stroomnet kampt met capaciteitsproblemen en de inflatie is hoog.

Het herstel geeft echter ook een tweeledig beeld. Waar veel sectoren de weg omhoog hebben gevonden, is bij de door corona getroffen sectoren de schade aan bedrijven en het leed bij ondernemers nog steeds groot.

Brexit

Bij een op de vijf bedrijven was de brexit afgelopen jaar de reden om naar de regio Amsterdam te trekken, 24 in totaal. Sinds 2016, het jaar van het referendum, trokken 169 bedrijven vanwege de brexit naar de metropoolregio. Daarbij werden 6139 banen gecreëerd. Meer dan 100 Britse bedrijven overwegen nog een overzeese verhuizing.

Opvallend is verder dat de gemeentes buiten Amsterdam relatief meer bedrijven trekken. Drie op de tien bedrijven vestigde zich in een gemeente buiten de hoofdstad en zorgde daarmee voor een kwart van de banen. In 2019 was dit nog een op de vijf bedrijven en een op de tien nieuwe banen.