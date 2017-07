Amsterdam wederom duurste stad om een rondje te geven

Dat blijkt uit een rondgang van horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners, dat ieder jaar een rondje in grote Nederlandse steden bestelt: twee koffie, twee fris, twee bier en twee glazen rosé.



De horecakenners gingen langs de bekendste terrassen van elke stad. In Amsterdam bijvoorbeeld het Rembrandtplein en het Leidseplein, in Breda de Grote markt en in Arnhem de Korenmarkt.



In Amsterdam kwamen de horecakenners dit jaar uit op een gemiddeld bedrag van 24,25 euro. In Zwolle, waar je het goedkoopste uit bent, betaal je voor hetzelfde 21 euro.



In 2013 voerde Amsterdam voor het laatst niét de lijst met duurste terrassteden aan. Toen moesten de Hagenezen het met een bovenste plek doen.



