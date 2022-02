Amsterdam wacht niet op nieuwe regels voor bouw windmolens

Beeld BELGA

Dat zei wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) donderdagavond tijdens een debat met de gemeenteraad. “Niks doen tot Den Haag met een norm komt, lijkt me zonde gezien de enorme haast die we hebben met de energietransitie.”

De wethouder heeft al langer de ambitie zeventien windmolens te bouwen. De helft daarvan komt in de haven, de rest op locaties langs de noordelijke stadsrand, op IJburg en in Zuidoost. De afgelopen jaren is er veel verzet ontstaan in de buurten direct naast de zoekgebieden. Maar volgens Van Doorninck heeft een grote stad als Amsterdam een verantwoordelijkheid om de CO 2 -uitstoot snel terug te dringen en kan dat niet zonder windturbines. “Wind op land is een discussiepunt. Ik erken dat we het niet overal goed hebben gedaan, maar ik ken ook geen windproject dat zonder weerstand is neergezet.”

Complicerende factor

Begin dit jaar dachten tegenstanders van de windmolens een overwinning te hebben geboekt vanwege een cruciale zin in het regeerakkoord. ‘Er komen heldere afstandsnormen voor de bouw van windmolens op land,’ is de belofte van het kabinet-Rutte IV. Dat is een complicerende factor in een dichtbebouwde omgeving als Amsterdam, waar weinig vrije ruimte is zonder bebouwing. Hoe die nieuwe afstandsnormen er precies uit gaan zien is voorlopig nog niet duidelijk.

Van Doorninck beloofde zich niet te zullen verzetten tegen de afstandsnormen die minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) nu in voorbereiding heeft. Tegelijkertijd wil de wethouder ook geen vertraging oplopen omdat het bedenken van nieuwe regels doorgaans veel tijd kan kost aan het Binnenhof. “Op de nieuwe omgevingswet wachten we ook al best lang. Ik zou zeggen: laat ons gewoon doorgaan en als er landelijke normen komen, gaan we ons er gewoon aan houden.”

Heldere normen

Coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA steunen Van Doorninck hierin, de SP laat nog in het midden of zij de Van Doorninck steunt of niet. Al deze partijen willen wel dat de wethouder op haar beurt ook allerlei heldere normen opstelt over slagschaduw, geluidsoverlast, veiligheid en ecologie, voordat zij om tafel gaat met de bedrijven en organisaties die de windmolens willen bouwen.

Van Doorninck is overigens geen groot voorstander van afstandseisen omdat er volgens haar veel omgevingsfactoren van invloed zijn op de mate van overlast die windmolens veroorzaken als ze te dicht bij huizen staan. Denk aan de windrichting, de nabijheid van een snelweg of het type bebouwing. Volgens haar zijn geluidsnormen veel geschikter, die bepalen dat de te verwachten overlast niet boven een bepaalde geluidssterkte mag uitkomen.

Voor het einde van 2024 volgt een definitief besluit over de locatie van de windmolens, zodat ze voor 2030 in gebruik genomen kunnen worden, zegt Van Doorninck.