Amsterdam wacht niet af: nog meer extra steun voor kwetsbaarste groepen

Voor sommigen onbetaalbaar: een volle mand boodschappen. Beeld ANP

Dat schrijven wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken) en Marjolein Moorman (Armoedebestrijding) dinsdag aan de gemeenteraad. Een aantal maatregelen zou landelijk sowieso al vanaf 1 januari ingaan, maar het stadsbestuur wil daar niet op wachten. “Voor iemand die vandaag geen boodschappen kan doen is 2023, als veel lastenverlichtingen uit Den Haag ingaan, te ver weg,” aldus Groot Wassink.

In navolging van onder meer Assen en Eindhoven hoogt Amsterdam vanaf 1 oktober de leeftijdsgrens voor de kostendelersnorm op van 21 naar 27 jaar. De kostendelersnorm houdt in dat de bijstandsuitkering wordt verlaagd als meerdere volwassen mensen (vanaf 21) in één huis samenwonen; in de praktijk vaak een hard gelag als kinderen 21 worden en ouders een uitkering hebben. Dat wordt nu dus 27.

10 procent meer voor dak- en thuislozen

Ook de uitkering voor dak- en thuislozen stijgt dit jaar nog met 10 procent en er komt een tijdelijke stop op incasso’s van schulden voor mensen in de bijstand. Werknemers van sociaal werkbedrijf Pantar krijgen een compensatie voor hun reiskosten én Amsterdammers met een langdurig laag inkomen kunnen tijdelijk een extra individuele inkomenstoeslag krijgen.

“Dit is niet de grote verbetering in bestaanszekerheid die we nodig hebben,” erkent Groot Wassink, “maar dit kan voor Amsterdammers met een kleine beurs betekenen dat je het einde van de maand nét wel haalt. 50 euro extra besparen in de maand is dan een wereld van verschil.”

Om de maatregelen te kunnen betalen wordt enigszins vooruitgelopen op de eindafrekening van dit jaar. Groot Wassink: “Mede door de uitstroom uit de bijstand verwacht ik dat we wat geld overhouden. Dat wil ik nu al gebruiken om dit te kunnen betalen.”

Vorige week kondigde het college, vanwege de stijgende energiekosten en torenhoge inflatie, al een pakket steunmaatregelen aan. Zo wordt de grens om aanspraak te maken op armoederegelingen vanaf 1 januari verhoogd van 120 naar 130 procent van het sociaal minimum, is er een tijdelijke aflosstop voor de schuldsanering en komt er nog dit jaar een noodfonds voor mkb’ers en maatschappelijke voorzieningen.