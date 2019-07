Amsterdam waarschuwt voor subsidies biomassa

Kinderen op IJburg demonstreerden onlangs tegen de komst van de biomassacentrale in Diemen. Beeld Michiel Wijnbergh/milieudefensie

Die waarschuwing geeft wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) af in een brief aan minister Wiebes. Daarbij verwijst ze naar de bouwplannen van energiebedrijf Vattenfall voor een biomassacentrale bij Diemen en het protest dat daartegen is ontstaan op onder meer IJburg.

De oproep van de wethouder wordt ondersteund door onder meer de provincie Noord-Holland en de gemeenten Almere, Diemen, Haarlem, Haarlemmermeer. Het aantal biomassacentrales neemt toe, constateert Van Doorninck, ‘om het simpele feit dat het lucratief is’.

Duurzame energie

Biomassa geldt als duurzame energie omdat de bomen die worden verbrand weer aangroeien. Maar als op grote schaal wordt ingezet op biomassaverbranding zijn daar vraagtekens bij te zetten, schrijft Van Doorninck.

Daar komt bij dat bij de verdeling van subsidies voor duurzame energie uit het met miljarden euro’s gevulde fonds SDE+ alleen wordt gekeken welke alternatieven voor fossiele brandstoffen het meest besparen per geïnvesteerde euro. Of het ook de duurzaamste oplossing is, speelt bij die afweging geen rol waardoor alternatieven niet worden overwogen.

Daarom pleit Van Doorninck ervoor dat de criteria voor deze subsidies worden aangescherpt. Verder doet ze Wiebes de suggestie om een subsidieplafond in te stellen voor de opwek van warmte en elektriciteit uit biomassa.

Van Doorninck is ook bezorgd dat biomassa wordt gebruikt waarvan de herkomst niet duidelijk is. Vanuit de milieubeweging en door tegenstanders van de biomassacentrale bij Diemen is al gewaarschuwd dat ontbossing in de hand wordt gewerkt.

Om die reden hebben Amsterdam, Noord-Holland en andere gemeenten onlangs een convenant gesloten met Vattenfall met extra eisen aan de herkomst van de biomassa. Maar Van Doorninck vraagt zich hardop af of er genoeg biomassa op de markt zal zijn die aan deze eisen voldoet nu het aantal biomassacentrales snel toeneemt.